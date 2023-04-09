Вброд не перейти. Омичи в Нефтяниках не довольны «озером» возле остановки

«В прошлом году на этом месте стоял киоск и территория была облагорожена. Когда все киоски в городе стали сносить, убрали и киоск на нашей остановке. Теперь здесь большая яма, в которой постоянно скапливается вода», — сказано в посте группы «Инцидент Омск».