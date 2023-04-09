Стартовал поиск подрядчика для капремонта омской гимназии №88 за 163 млн руб

При строительстве здания гимназии в 1955 году были допущены ошибки. Сейчас объект находится под угрозой обрушения. Специалисты назначали экспертизу, чтобы уточнить целесообразность ремонта. Судя по поиску нового подрядчика, эксперты выдали положительное заключение. Напомним, ранее депстрой разорвал контракт с компанией СПК «АртСервис». Причина — подрядчик предоставил недостоверные документы.