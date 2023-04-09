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Стартовал поиск подрядчика для капремонта омской гимназии №88 за 163 млн руб

9 апреля 2023, 13:34
Фото: 1MI
иллюстрация
Ранее эксперты оценивали целесообразность ремонта.

Департамент строительства омской мэрии начал искать подрядчика для капремонта гимназии №88. Проблемный объект находится в Октябрьском округе по адресу: улица 3-я Транспортная, 5.

Начальная цена контракта — 163 412 960 рублей. Аукцион разместили 7 апреля на портале госзакупок. Заявки будут принимать до 17 числа этого же месяца. Подрядчика определят 19 апреля.

Победителю аукциона предстоит разработать проектную документацию (2,8 млн руб), провести инженерные изыскания (2,3 млн руб) и выполнить капитальный ремонт (158,2 млн руб). Завершить работу необходимо до 20 декабря 2023 года.

При строительстве здания гимназии в 1955 году были допущены ошибки. Сейчас объект находится под угрозой обрушения. Специалисты назначали экспертизу, чтобы уточнить целесообразность ремонта. Судя по поиску нового подрядчика, эксперты выдали положительное заключение. Напомним, ранее депстрой разорвал контракт с компанией СПК «АртСервис». Причина — подрядчик предоставил недостоверные документы.

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#Госзакупки#Подрядчик#Капремонт#Школы#Мэрия#Общество#Город#Новости#Экономика#Строительство#Образование#Омск
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