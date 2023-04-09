«Вынуждены ездить по этой дороге». Жители села Терпенье Омской области устали терпеть

Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
Житель Полтавского района устал ждать дорожного ремонта и опубликовал «крик души» в соцсетях. Речь о магистрали, которая ведет в районный поселок Полтавка. Протяженность — 12 километров.
«Моя семья и знакомые, куча людей вынуждены ездить по этой дороге ежедневно на работу, домой, на учебу. Все мы платим налоги, почему же деньги уходят на ремонт автомобиля или на новые колеса?», — пишет возмущенный омич в группе «Омск Live».
Перед поворотом в деревню Терпенья есть яма шириной во всю дорогу. Ремонта, утверждает автор поста, не было, а передвигаться на машине по указанной трассе тяжело даже опытному водителю.
В комментариях пользователи узнали дорогу. Говорят, больше 25 километров в час по ней не поедешь. «В Любинском районе не лучше. От районного поселка Любино до села Алексеевка — 70 километров. А едем по три часа», — в комментариях еще одна жалоба от жителей региона.
Омичи уверены: такая ситуация с дорогами по всей области. «Да и в центре города ям полно», — заключил комментатор.