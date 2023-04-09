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«Вынуждены ездить по этой дороге». Жители села Терпенье Омской области устали терпеть

9 апреля 2023, 12:46
Фото: 1MI
иллюстрация

Жители села Терпенье Омской области устали терпеть ямы на дорогах

Ситуацию принялись обсуждать в сети.

Житель Полтавского района устал ждать дорожного ремонта и опубликовал «крик души» в соцсетях. Речь о магистрали, которая ведет в районный поселок Полтавка. Протяженность — 12 километров.

«Моя семья и знакомые, куча людей вынуждены ездить по этой дороге ежедневно на работу, домой, на учебу. Все мы платим налоги, почему же деньги уходят на ремонт автомобиля или на новые колеса?», — пишет возмущенный омич в группе «Омск Live».

Перед поворотом в деревню Терпенья есть яма шириной во всю дорогу. Ремонта, утверждает автор поста, не было, а передвигаться на машине по указанной трассе тяжело даже опытному водителю.

Фото: скриншот паблика Омск Live

В комментариях пользователи узнали дорогу. Говорят, больше 25 километров в час по ней не поедешь. «В Любинском районе не лучше. От районного поселка Любино до села Алексеевка — 70 километров. А едем по три часа», — в комментариях еще одна жалоба от жителей региона.

Омичи уверены: такая ситуация с дорогами по всей области. «Да и в центре города ям полно», — заключил комментатор.

#Ремонт дорог#Жалобы#Соцсети#Дороги#Общество#Новости#Омская область#Полтавский район#Любинский район
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