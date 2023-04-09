«Вынуждены ездить по этой дороге». Жители села Терпенье Омской области устали терпеть

В комментариях пользователи узнали дорогу. Говорят, больше 25 километров в час по ней не поедешь. «В Любинском районе не лучше. От районного поселка Любино до села Алексеевка — 70 километров. А едем по три часа», — в комментариях еще одна жалоба от жителей региона.