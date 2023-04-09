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В Омске на 10 лет Октября вновь произошла авария с трамваем

9 апреля 2023, 09:37
Фото: 1MI
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Первая авария с участием трамвая произошла неделю назад.

Очевидцы сообщают о ДТП с участием трамвая. Общественный транспорт наехал на серый «BMW». Авария произошла на улице 10 лет Октября, говорится в посте группы «Типичный Омск».

Судя по фото с места событий, повреждения получили и «легковушка» и трамвай.

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Фото: скриншот паблика Типичный Омск

В региональной Госавтоинспекции оперативный комментарий по ситуации не дали.

Напомним, на минувшей неделе на улице 10 лет Октября тоже произошло серьезное происшествие с трамваем и троллейбусом. Пострадали пять человек. Проверку начала прокуратура.

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#ДТП#Общественный транспорт#Трамвай#Омичи#Соцсети#Происшествия#Город#Новости#Омск
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