В Омске на 10 лет Октября вновь произошла авария с трамваем

Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
Modified Сегодня, 09:40
Updated Сегодня, 09:40
Очевидцы сообщают о ДТП с участием трамвая. Общественный транспорт наехал на серый «BMW». Авария произошла на улице 10 лет Октября, говорится в посте группы «Типичный Омск».
Судя по фото с места событий, повреждения получили и «легковушка» и трамвай.
В региональной Госавтоинспекции оперативный комментарий по ситуации не дали.
Напомним, на минувшей неделе на улице 10 лет Октября тоже произошло серьезное происшествие с трамваем и троллейбусом. Пострадали пять человек. Проверку начала прокуратура.