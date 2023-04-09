«Грызуны кишат». Омичка пожаловалась на груды мусора возле дома

В комментариях омичи пришли к выводу, что подобная ситуация — бич частного сектора в городе. Очевидцы говорят, аналогичная проблема в Старом Кировске, на улице Семиреченская. «Так везде. Но самое страшное — люди сами мусорят», — отметил один из пользователей.