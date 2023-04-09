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«Грызуны кишат». Омичка пожаловалась на груды мусора возле дома

9 апреля 2023, 11:58
Фото: 1MI
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Омичи возмутились неубранным мусором в частном секторе

Горожане уверены, что подобная ситуация происходит в городе повсеместно.

Омичка возмутилась ситуации с мусором в частном секторе. Речь о пересечении улиц 17-я Линия и Омская. Там на санитарной площадке груды отходов, хотя вокруг территория убрана.

«Весь мусор летает, грызуны кишат», — сказано в посте группы «Омск ВК». Автор публикует и снимки с места событий.

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Фото: скриншот паблика Омск ВК

В комментариях омичи пришли к выводу, что подобная ситуация — бич частного сектора в городе. Очевидцы говорят, аналогичная проблема в Старом Кировске, на улице Семиреченская. «Так везде. Но самое страшное — люди сами мусорят», — отметил один из пользователей.

#Мусор#Частный сектор#Жалобы#Соцсети#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область
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