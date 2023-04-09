«Разве справедливо?». Омичка возмутилась неподобающему поведению рабочих общепита

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
Омичи сообщают о неприятных «сюрпризах» из-под оттаявшего снега. Жительница дома на проспекте Мира рассказала, что всю зиму наблюдала, как сотрудники местного магазина суши курили на крыльце и бросали окурки рядом.
«Вот, какое теперь здесь свинство. А работники предприятий в свой выходной должны убирать за ними на субботнике. Разве это справедливо?», — гласит пост в группе «Омск ВК». Автор опубликовала фото с места. На кадрах: огромное количество окурков просто лежат на земле. Отметим, это весьма проходимый участок.
Пользователи в комментариях отметили, что подобную ситуацию можно наблюдать по всему городу. Некоторые обратили внимание на отсутствие урны возле магазина. «Там территория-то 2×1,5. Что стоит взять метлу и подмести! У меня бы нервы не выдержали смотреть на это», — подчеркнул один из омичей.
Положительный пример обустройства привел другой комментатор. Он рассказал, как работал однажды в заведении общепита: «Сотрудников ругали за то, что окурки на территории. У них были пепельницы. Не от рабочих зависит, а от руководства, менеджеров».
Напомним, в Омске начинается месячник чистоты, в рамках которого горожанам предстоит навести порядок в своих округах.