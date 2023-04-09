Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:25

Published Сегодня, 09:25

Modified Сегодня, 09:27

Updated Сегодня, 09:27

Изображение материала

«Разве справедливо?». Омичка возмутилась неподобающему поведению рабочих общепита

9 апреля 2023, 09:25
Фото: 1MI
иллюстрация

Омичи пожаловались на огромное количество окурков из-под снега

Растаявший снег открыл глаза на новые проблемы.

Омичи сообщают о неприятных «сюрпризах» из-под оттаявшего снега. Жительница дома на проспекте Мира рассказала, что всю зиму наблюдала, как сотрудники местного магазина суши курили на крыльце и бросали окурки рядом.

«Вот, какое теперь здесь свинство. А работники предприятий в свой выходной должны убирать за ними на субботнике. Разве это справедливо?», — гласит пост в группе «Омск ВК». Автор опубликовала фото с места. На кадрах: огромное количество окурков просто лежат на земле. Отметим, это весьма проходимый участок.

иллюстрацияиллюстрация
иллюстрацияиллюстрация
иллюстрация
Фото: скриншот паблика Омск ВК

Пользователи в комментариях отметили, что подобную ситуацию можно наблюдать по всему городу. Некоторые обратили внимание на отсутствие урны возле магазина. «Там территория-то 2×1,5. Что стоит взять метлу и подмести! У меня бы нервы не выдержали смотреть на это», — подчеркнул один из омичей.

Положительный пример обустройства привел другой комментатор. Он рассказал, как работал однажды в заведении общепита: «Сотрудников ругали за то, что окурки на территории. У них были пепельницы. Не от рабочих зависит, а от руководства, менеджеров».

Напомним, в Омске начинается месячник чистоты, в рамках которого горожанам предстоит навести порядок в своих округах.

Самый грязный участок — правительству. В Омской области в апреле пройдут субботники
Узнать подробнее
#Жалобы#Соцсети#Сигареты#Город#Общество#Новости#Омская область#Омск
Подпишитесь
Срочно. В Омске на территории производственного цеха случился пожар
Сегодня, 08:31
Скучали по зиме? Омичей ждет «февральское» похолодание и снег
Сегодня, 05:45
«Омские ястребы» вышли в финал Кубка Харламова
Сегодня, 03:35
Шок. Редкий случай. У пожилого омича одновременно случились инфаркт и инсульт
Сегодня, 05:00
Удобные диваны и USB-разъемы. В Омской области обновят электрички
Сегодня, 03:58
В Омске на 10 лет Октября вновь произошла авария с трамваем
Сегодня, 09:37