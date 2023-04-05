Ворон со сломанным крылом. Омичи ищут помощь для раненой птицы

В начале апреля жители Омской области спасли голодающую цаплю, неожиданно рано оказавшуюся в регионе. Гостью заметили в Тарском районе, спустя несколько дней её поймали и отвезли на Станцию юных натуралистов, где птица будет находиться под присмотром.