Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:10

Published Сегодня, 07:10

Modified Сегодня, 07:12

Updated Сегодня, 07:12

Изображение материала

Ворон со сломанным крылом. Омичи ищут помощь для раненой птицы

5 апреля 2023, 07:10
Фото: Олеся Ахунова

В Омской области ищут помощь для раненого ворона

Птица находится на территории автовокзала Большеречья.

Читатели Города55 сегодня, 5 апреля, рассказали, что в Большеречье рядом с автовокзалом находится ворон со сломанным крылом. Птица нуждается в помощи.

«Может быть кто-то умеет лечить птиц в районе, потому что сам он не поправится и вряд ли выживет. Ворон показался молодым, немного пуглив, но поймать можно. Ходит по территории автовокзала, а также прячется в кустах и колее возле шлагбаума на выезде. Помогите птице, пожалуйста, кто может», — рассказала Олеся Ахунова.

В начале апреля жители Омской области спасли голодающую цаплю, неожиданно рано оказавшуюся в регионе. Гостью заметили в Тарском районе, спустя несколько дней её поймали и отвезли на Станцию юных натуралистов, где птица будет находиться под присмотром.

А в конце прошлого года в Колосовском районе спасли пеликана, который чуть не замерз заживо. Птицу, в итоге, приютили в Большереченском зоопарке, где пеликан стал полноценным жильцом

Кролики, еж и совы. В омской Птичьей гавани спасли раненых зверей и птиц
Узнать подробнее
Пеликан Гриша пережил зиму. Омичам рассказали о судьбе спасенной птицы
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Ворон#Большеречье#Большереченский район#Животные#Общество#Омская область#Омск
Подпишитесь
Паводок-2023. Где, что и когда затопит в Омской области
Сегодня, 08:13
«Семья у него хорошая». Омский митрополит Владимир оценил врио губернатора Хоценко
Сегодня, 05:15
В Омске к Первомаю собираются запустить городские фонтаны
Сегодня, 08:12
Владельцы Омской области. Братья Сутягинские, или «Титан» на глиняных ногах
Вчера, 10:00
В Омской области одобрили проект строительства проблемной школы в Горьковском
Сегодня, 05:27
Три миллиона за 10 минут. В Омске определились с местами проведения салюта на 9 мая
Сегодня, 03:52