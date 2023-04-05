Ворон со сломанным крылом. Омичи ищут помощь для раненой птицы

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Published Сегодня, 07:10
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Читатели Города55 сегодня, 5 апреля, рассказали, что в Большеречье рядом с автовокзалом находится ворон со сломанным крылом. Птица нуждается в помощи.
«Может быть кто-то умеет лечить птиц в районе, потому что сам он не поправится и вряд ли выживет. Ворон показался молодым, немного пуглив, но поймать можно. Ходит по территории автовокзала, а также прячется в кустах и колее возле шлагбаума на выезде. Помогите птице, пожалуйста, кто может», — рассказала Олеся Ахунова.
В начале апреля жители Омской области спасли голодающую цаплю, неожиданно рано оказавшуюся в регионе. Гостью заметили в Тарском районе, спустя несколько дней её поймали и отвезли на Станцию юных натуралистов, где птица будет находиться под присмотром.
А в конце прошлого года в Колосовском районе спасли пеликана, который чуть не замерз заживо. Птицу, в итоге, приютили в Большереченском зоопарке, где пеликан стал полноценным жильцом.