Пеликан Гриша пережил зиму. Омичам рассказали о судьбе спасенной птицы

Во время морозов в конце ноября пеликана спасли жители Колосовского района. Птицу нашли в сугробе в предсмертном состоянии. Его отогрели и передали в руки специалистов зоопарка. Те предположили, что улететь в теплые края он не смог, поскольку родился поздно и не успел набраться сил для перелета.