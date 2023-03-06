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Posted Сегодня, 12:05

Published Сегодня, 12:05

Modified Сегодня, 12:05

Updated Сегодня, 12:05

Пеликан Гриша пережил зиму. Омичам рассказали о судьбе спасенной птицы

6 марта 2023, 12:05
Фото: пресс-служба Большереченского государственного зоопарка
Гриша на первом плане

Чуть не замерзший насмерть пернатый гость Омской области нашел друзей в новом доме

Гриша прижился в зоопарке Большеречья и готовится к «выходу в свет».

Пресс-служба государственного Большереченского зоопарка сообщила, что спасенный в Колосовском районе пеликан Гриша готовится предстать перед публикой.

Во время морозов в конце ноября пеликана спасли жители Колосовского района. Птицу нашли в сугробе в предсмертном состоянии. Его отогрели и передали в руки специалистов зоопарка. Те предположили, что улететь в теплые края он не смог, поскольку родился поздно и не успел набраться сил для перелета.

Сейчас у Гриши позади и карантин, и неусыпное наблюдение ветеринаров. Он стал полноценным жителем зоопарка.

«Гриша хорошо себя чувствует, обрел друга и готовится к выходу „в свет“. С приходом тепла птицы выйдут из зимнего птичника на улицу, а летом у нашего нового жителя будет возможность вдоволь наплескаться в речке со своими собратьями — всего пеликанов в зоопарке пять», — прокомментировали в Большереченском зоопарке.
Вытащили из лап смерти. В Омской области пеликана отогрели с рыбкой в баньке
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#Дарья Зыкова#Омск#Пеликан#Спасение животных#Большереченский зоопарк#Птица#Зимовье#Общество#Новости#Колосовский район
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