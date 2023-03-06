Пеликан Гриша пережил зиму. Омичам рассказали о судьбе спасенной птицы

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
Пресс-служба государственного Большереченского зоопарка сообщила, что спасенный в Колосовском районе пеликан Гриша готовится предстать перед публикой.
Во время морозов в конце ноября пеликана спасли жители Колосовского района. Птицу нашли в сугробе в предсмертном состоянии. Его отогрели и передали в руки специалистов зоопарка. Те предположили, что улететь в теплые края он не смог, поскольку родился поздно и не успел набраться сил для перелета.
Сейчас у Гриши позади и карантин, и неусыпное наблюдение ветеринаров. Он стал полноценным жителем зоопарка.
«Гриша хорошо себя чувствует, обрел друга и готовится к выходу „в свет“. С приходом тепла птицы выйдут из зимнего птичника на улицу, а летом у нашего нового жителя будет возможность вдоволь наплескаться в речке со своими собратьями — всего пеликанов в зоопарке пять», — прокомментировали в Большереченском зоопарке.