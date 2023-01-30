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Posted Сегодня, 14:03

Published Сегодня, 14:03

Modified Сегодня, 14:05

Updated Сегодня, 14:05

Разлив нефти, перекрытие моста и дешевый хлеб в городе

30 января 2023, 14:03
Фото: Город55
Итоги дня по версии Города55.

Новость № 1. Силовые структуры подключились к поверке утечки нефти

27 января на магистральном нефтепроводе «Усть-Балыг-Омск» вылилось порядка 60 м³ нефти. Нефтепровод принадлежит АО «Транснефть — Западная Сибирь». «Транснефти» утверждают, что нефть не попадет в поверхностные воды. Но чтобы точно оценить ущерб специалисты регионального Росприроднадзора взяли пробы грунта на месте разлива. Перекачку нефти уже возобновили без каких-либо последствий. Отметим, что на месте сейчас ведут экомониторинг. Также Омская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку исполнения закона об охране окружающей среды.

Разливом нефти под Омском заинтересовалось министерство региональной безопасности
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Новость № 2. На Ленинградском мосту начнут капитальные работы

с 15 февраля 2023 года по 31 мая 2024 года на Ленинградском мосту введут ограничение движения транспорта. Полосы будут частично перекрывать в связи с началом капитального ремонта. Перекрывать Ленинградский мост будут в два этапа: сначала правую сторону, со стороны центра Омска в сторону Левого берега, затем — левую. Капитальный ремонт Ленинградского моста пройдет в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Ленинградский мост в Омске с 15 февраля перекроют почти на полтора года
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Новость № 3. В Омске снизили цены на хлеб

Хлебозаводы ОАО «Хлебодар» и АО «Сибирский хлеб» снизили стоимость на свой хлеб на 10-15%, а в этом году к ним присоединился СППК «Тюкалинский хлеб». Сотрудничество с торговыми сетями «Лента», «Пятёрочка» и «Магнит» продолжается в рамках акции по снижению стоимости некоторых категорий социально-значимого хлеба для граждан. А в 2023 году их ряды пополнили «Ярче», «НизкоЦен» и «Победа». Отметим, что для пенсионеров предусмотрена скидка 38% на пшеничный хлеб.

 

Все для людей. В Омске на 15% снизили цены на хлеб
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#Происшествия#Общество#Город#Экономика#Статистика#Уголовное дело#Жалобы#Новости#Омск#Омская область#Россия#Ксения Карагодина
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