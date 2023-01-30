Разлив нефти, перекрытие моста и дешевый хлеб в городе

Posted Сегодня, 14:03
Published Сегодня, 14:03
Modified Сегодня, 14:05
Updated Сегодня, 14:05
Новость № 1. Силовые структуры подключились к поверке утечки нефти
27 января на магистральном нефтепроводе «Усть-Балыг-Омск» вылилось порядка 60 м³ нефти. Нефтепровод принадлежит АО «Транснефть — Западная Сибирь». «Транснефти» утверждают, что нефть не попадет в поверхностные воды. Но чтобы точно оценить ущерб специалисты регионального Росприроднадзора взяли пробы грунта на месте разлива. Перекачку нефти уже возобновили без каких-либо последствий. Отметим, что на месте сейчас ведут экомониторинг. Также Омская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку исполнения закона об охране окружающей среды.
Новость № 2. На Ленинградском мосту начнут капитальные работы
с 15 февраля 2023 года по 31 мая 2024 года на Ленинградском мосту введут ограничение движения транспорта. Полосы будут частично перекрывать в связи с началом капитального ремонта. Перекрывать Ленинградский мост будут в два этапа: сначала правую сторону, со стороны центра Омска в сторону Левого берега, затем — левую. Капитальный ремонт Ленинградского моста пройдет в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».
Новость № 3. В Омске снизили цены на хлеб
Хлебозаводы ОАО «Хлебодар» и АО «Сибирский хлеб» снизили стоимость на свой хлеб на 10-15%, а в этом году к ним присоединился СППК «Тюкалинский хлеб». Сотрудничество с торговыми сетями «Лента», «Пятёрочка» и «Магнит» продолжается в рамках акции по снижению стоимости некоторых категорий социально-значимого хлеба для граждан. А в 2023 году их ряды пополнили «Ярче», «НизкоЦен» и «Победа». Отметим, что для пенсионеров предусмотрена скидка 38% на пшеничный хлеб.