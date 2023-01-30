Разлив нефти, перекрытие моста и дешевый хлеб в городе

Хлебозаводы ОАО «Хлебодар» и АО «Сибирский хлеб» снизили стоимость на свой хлеб на 10-15%, а в этом году к ним присоединился СППК «Тюкалинский хлеб». Сотрудничество с торговыми сетями «Лента», «Пятёрочка» и «Магнит» продолжается в рамках акции по снижению стоимости некоторых категорий социально-значимого хлеба для граждан. А в 2023 году их ряды пополнили «Ярче», «НизкоЦен» и «Победа». Отметим, что для пенсионеров предусмотрена скидка 38% на пшеничный хлеб.