Все для людей. В Омске на 15% снизили цены на хлеб

Хлебозаводы ОАО «Хлебодар» и АО «Сибирский хлеб» уже снизили стоимость на свой хлеб на 10-15% по 6 товарным позициям в рамках сотрудничества с торговыми сетями «Лента», «Пятёрочка» и «Магнит». В начале года к ним присоединились «Ярче», «НизкоЦен» и «Победа».