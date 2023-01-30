Все для людей. В Омске на 15% снизили цены на хлеб

Posted Сегодня, 13:35
Published Сегодня, 13:35
Modified Сегодня, 13:37
Updated Сегодня, 13:37
30 января 2023 города в Правительстве Омской области сообщили о продолжении акции по снижению стоимости некоторых категорий социально-значимого хлеба для граждан.
Хлебозаводы ОАО «Хлебодар» и АО «Сибирский хлеб» уже снизили стоимость на свой хлеб на 10-15% по 6 товарным позициям в рамках сотрудничества с торговыми сетями «Лента», «Пятёрочка» и «Магнит». В начале года к ним присоединились «Ярче», «НизкоЦен» и «Победа».
СППК «Тюкалинский хлеб» в этом году присоединился к акции и уже с января по март проведет снижение стоимости хлеба на 10%. Также для пенсионеров предусмотрена скидка 38% на пшеничный хлеб.
Отметим, что вся информация о скидках размещена на официальных сайтах компаний и в торговых залах магазинов.