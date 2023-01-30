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Posted Сегодня, 13:35

Published Сегодня, 13:35

Modified Сегодня, 13:37

Updated Сегодня, 13:37

Все для людей. В Омске на 15% снизили цены на хлеб

30 января 2023, 13:35
Фото: Город55

В Омске провели акцию по снижению цены на хлеб

В акции участвуют крупные хлебозаводы и торговые сети Омска.

30 января 2023 города в Правительстве Омской области сообщили о продолжении акции по снижению стоимости некоторых категорий социально-значимого хлеба для граждан.

Хлебозаводы ОАО «Хлебодар» и АО «Сибирский хлеб» уже снизили стоимость на свой хлеб на 10-15% по 6 товарным позициям в рамках сотрудничества с торговыми сетями «Лента», «Пятёрочка» и «Магнит». В начале года к ним присоединились «Ярче», «НизкоЦен» и «Победа».

СППК «Тюкалинский хлеб» в этом году присоединился к акции и уже с января по март проведет снижение стоимости хлеба на 10%. Также для пенсионеров предусмотрена скидка 38% на пшеничный хлеб.

Отметим, что вся информация о скидках размещена на официальных сайтах компаний и в торговых залах магазинов.

Снизится стоимость хлеба. Омские торговцы и производители договорятся о скидках
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#Ксения Карагодина#Снижение цен#Хлеб#Общество#Город#Цены#Новости#Омск#Омская область
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