Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:08

Published Сегодня, 03:08

Modified Сегодня, 03:15

Updated Сегодня, 03:15

Иллюстрация

Работы много, а зарплаты невелики. В Омске не хватает 300 сотрудников для уборки улиц

25 апреля 2024, 03:08
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске ищут сотни рабочих для уборки улиц и ремонта дорог

В Управлении дорожного хозяйства и благоустройства в настоящее время открыто 300 вакансий.

Мэр Омска Сергей Шелест накануне, 24 апреля, рассказал, что в городе не хватает рабочих для уборки и благоустройства улиц. Одна из причин дефицита кадров — низкая зарплата.

«Управление дорожного хозяйства и благоустройства занимается работой по нескольким направлениям. Помимо вывоза отходов, это и ремонт дорог, и уборка прибордюрной части, и помывка ограждений, и грейдирование улиц в частном секторе, и помывка остановочных павильонов. При этом, при наличии 1,5 тысячи рабочих мест на предприятии, 300 — вакантны, да и зарплаты, с нашими бюджетными возможностями, невелики», — сообщил градоначальник в социальных сетях.

Город55 узнал в мэрии, на какие суммы могут рассчитывать сотрудники УДХБ. Так, дорожным рабочим 4-5 разряда, рабочим зеленого хозяйства 4-5-6 разряда, рабочим службы по благоустройству 4-5 разряда готовы платить от 35 000 до 45 000 рублей в месяц. Мастеров по озеленению ждет зарплата от 36 000 до 40 000 рублей.

Также на сайте Зарплата.ру от УДХБ опубликованы вакансии для машиниста бульдозера, погрузчика и автогрейдера (зарплата от 47 000 рублей) и тракториста (от 42 000 рублей).

Ранее омичи рассказали, что испытывают трудности при поиске работы по специальности.

«Очень сложно». Омичи рассказали о трудностях при поиске работы по профессии
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Город#Работа#Омск#Благоустройство#Мэрия#Социальные сети#Уборка#Зарплата#Мэр#Дорожное хозяйство#Сергей Шелест#Вакансии#Город55
Подпишитесь
«Реновация» по-омски. 720 домов приговорили к сносу ради нового ЖК на Северных
Сегодня, 04:52
Громкое задержание: замминистра обороны Иванов задержан по подозрению в коррупции
Вчера, 02:55
Военный оркестр Британии на Тарской. Как выглядел Омск 100 лет назад
Сегодня, 03:35
Уровень критичен. Федеральная трасса «Тюмень-Омск» оказалась под угрозой затопления
Вчера, 12:55
Мэр Шелест пообещал «кадровые выводы» из-за спиленных деревьев в парке
Вчера, 10:01
"