Работы много, а зарплаты невелики. В Омске не хватает 300 сотрудников для уборки улиц

Posted Сегодня, 03:08
Published Сегодня, 03:08
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Updated Сегодня, 03:15
Мэр Омска Сергей Шелест накануне, 24 апреля, рассказал, что в городе не хватает рабочих для уборки и благоустройства улиц. Одна из причин дефицита кадров — низкая зарплата.
«Управление дорожного хозяйства и благоустройства занимается работой по нескольким направлениям. Помимо вывоза отходов, это и ремонт дорог, и уборка прибордюрной части, и помывка ограждений, и грейдирование улиц в частном секторе, и помывка остановочных павильонов. При этом, при наличии 1,5 тысячи рабочих мест на предприятии, 300 — вакантны, да и зарплаты, с нашими бюджетными возможностями, невелики», — сообщил градоначальник в социальных сетях.
Город55 узнал в мэрии, на какие суммы могут рассчитывать сотрудники УДХБ. Так, дорожным рабочим 4-5 разряда, рабочим зеленого хозяйства 4-5-6 разряда, рабочим службы по благоустройству 4-5 разряда готовы платить от 35 000 до 45 000 рублей в месяц. Мастеров по озеленению ждет зарплата от 36 000 до 40 000 рублей.
Также на сайте Зарплата.ру от УДХБ опубликованы вакансии для машиниста бульдозера, погрузчика и автогрейдера (зарплата от 47 000 рублей) и тракториста (от 42 000 рублей).
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