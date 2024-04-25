Работы много, а зарплаты невелики. В Омске не хватает 300 сотрудников для уборки улиц

Город55 узнал в мэрии, на какие суммы могут рассчитывать сотрудники УДХБ. Так, дорожным рабочим 4-5 разряда, рабочим зеленого хозяйства 4-5-6 разряда, рабочим службы по благоустройству 4-5 разряда готовы платить от 35 000 до 45 000 рублей в месяц. Мастеров по озеленению ждет зарплата от 36 000 до 40 000 рублей.