Ленинградский мост в Омске с 15 февраля перекроют почти на полтора года

Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
В пресс-центре администрации Омска сообщили, что с 15 февраля на Ленинградском мосту вводится ограничение движения транспорта. Полосы будут частично перекрывать в связи с началом капитального ремонта.
"В силу высокой транспортной значимости перекрывать Ленинградский мост будут в два этапа: сначала правую сторону, со стороны центра Омска в сторону Левого берега, затем — левую. При этом движение транспорта организуют по двухполосной схеме. Общий срок действия планируемых ограничений — с 15 февраля текущего года по 31 мая 2024-го", - рассказали в мэрии.
Капитальный ремонт Ленинградского моста выполнят в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Подрядчик — ООО «СтройТраст» — отремонтирует опоры моста, пролётные строения, мостовое полотно, сопряжения моста с насыпью, лестничные сходы, укрепит конусы насыпи, заменит тротуарные консоли.
В администрации добавили, что, в связи с перекрытием моста, дополнительно будут объявлять пути объезда.