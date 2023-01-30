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Updated Сегодня, 09:27

Ленинградский мост в Омске с 15 февраля перекроют почти на полтора года

30 января 2023, 09:27
Фото: Пресс-центр администрации города Омска
Частичное перекрытие связано с началом капитального ремонта.

В пресс-центре администрации Омска сообщили, что с 15 февраля на Ленинградском мосту вводится ограничение движения транспорта. Полосы будут частично перекрывать в связи с началом капитального ремонта. 

"В силу высокой транспортной значимости перекрывать Ленинградский мост будут в два этапа: сначала правую сторону, со стороны центра Омска в сторону Левого берега, затем — левую. При этом движение транспорта организуют по двухполосной схеме. Общий срок действия планируемых ограничений — с 15 февраля текущего года по 31 мая 2024-го", - рассказали в мэрии.

Капитальный ремонт Ленинградского моста выполнят в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Подрядчик — ООО «СтройТраст» — отремонтирует опоры моста, пролётные строения, мостовое полотно, сопряжения моста с насыпью, лестничные сходы, укрепит конусы насыпи, заменит тротуарные консоли.

В администрации добавили, что, в связи с перекрытием моста, дополнительно будут объявлять пути объезда.

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#Евгений Игишев#Город#Ленинградский мост#Капитальный ремонт#Омск
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