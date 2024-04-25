«Мы не едим деньги, мы вкладываем»: омский бизнес просит продлить льготную упрощенку

Поэтому теперь руководство союза просит исполнительную власть проявить внимание к их проблемам, сесть за стол переговоров, показать свое видение происходящего и принять разумное, взвешенное решение, чтобы бизнес уже сейчас понимал правила игры и мог планировать дальнейшие шаги. До конца года осталось не так много времени. Тот же Николин, по его словам, при отсутствии новых данных будет действовать так, как если бы решение об отмене льготы с 1 января 2025 года уже было принято (в подробности бизнесмен не вдавался).