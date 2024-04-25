«Мы не едим деньги, мы вкладываем»: омский бизнес просит продлить льготную упрощенку

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Published Сегодня, 09:38
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В Омском областном союзе предпринимателей сегодня, 25 апреля, прошла пресс-конференция, посвященная налоговым вопросам. В декабре текущего года заканчивается действие пониженных ставок для малого и среднего предпринимательства, работающего по «упрощенке», то есть налоговая нагрузка на эту часть бизнеса увеличится в 6 раз — с 1% до 6%. Теперь ООСП предлагает властям подумать над этой проблемой и сохранить льготу.
— Сейчас мы призываем органы власти выработать совместно с нами консолидированную позицию, — объяснил в самом начале встречи Михаил Мельников, член Координационного совета союза. — Сохранение льготы позволит малому бизнесу развиваться быстрее, конкурировать с крупным бизнесом…
Президент союза Илья Николин рассказал собравшимся, что повышение налога в 6 раз создаст серьезные трудности как для бизнеса, так и для потребителей. Предпринимателям, по его словам, придется повышать цены на свои товары и услуги, то есть перекладывать возникшее дополнительное бремя на своих клиентов. При этом в Омской области и без того от года к к году фиксируется снижение потребительской активности, так что при повышении цен можно «вывалиться из рынка».
Второй вариант — перерегистрация в другие регионы, где сохраняются налоговые льготы. Николин и еще один член координационного совета Игорь Рубин признались, что за последние годы перерегистрировали в Омск несколько своих фирм, прописанных прежде в Новосибирске, а теперь может начаться движение в противоположном направлении: в той же Новосибирской области в следующем году могут ввести налог по упрощенной системе в 1%.
По словам представителей ООСП, самое интересное в том, что бюджет может ничего не выиграть от отмены льготы.
— Мы провели консультации с министерством экономики, и выявилась любопытная статистика, — рассказал Илья Николин. — Те предприятия, которые не пользуются «упрощенкой», платят в бюджет те же деньги! Меньше 1% быть не может (если меньше заплатим, нас заставят заплатить еще), но и больше не получается. Возникает риторический вопрос: зачем копья ломать? Нам минфин постоянно говорит о колоссальных выпадающих доходах бюджета., но их не может быть априори!
При этом изменение налоговой системы в любом случае заставит бизнес предпринимать дополнительные усилия — например, на изменение своей бухгалтерии. Администрировать налог в 1% — максимально простая вещь, а при отмене льготы придется нанимать новых, более квалифицированных специалистов. При этом настроение у бизнеса, по словам Николина, подавленное.
— Желания что-то предпринимать становится все меньше, — объяснил бизнесмен. — Нарастает внутренний пессимизм. При этом насытить пространство экономическими действиями, кроме предпринимателей, больше некому!
Поэтому теперь руководство союза просит исполнительную власть проявить внимание к их проблемам, сесть за стол переговоров, показать свое видение происходящего и принять разумное, взвешенное решение, чтобы бизнес уже сейчас понимал правила игры и мог планировать дальнейшие шаги. До конца года осталось не так много времени. Тот же Николин, по его словам, при отсутствии новых данных будет действовать так, как если бы решение об отмене льготы с 1 января 2025 года уже было принято (в подробности бизнесмен не вдавался).
Нужно отметить, что переговоры между ООСП и областными властями уже ведутся, но картина, по словам сегодняшних ораторов, достаточно противоречивая. Есть два ведомства, министерства экономики и финансов, позиции которых в данном вопросе расходятся. Минэк заинтересован в развитии бизнеса, и поэтому, по словам Николина, демонстрирует внимание и сочувствие. Минфину же нужно повышение налоговых сборов, и это ведомство настроено совершенно иначе.
— Мы понимаем, что деньги, не уплаченные в виде налогов, все равно остаются в регионе, — констатировал, подводя итоги сегодняшней встречи, Михаил Мельников. — Предприниматели не едят деньги — они их вкладывают, а вложенные деньги — это потенциал развития…
Возможно, уже в ближайшие недели станет понятно, намерены ли областные власти продлить действие налоговой льготы.