Разливом нефти под Омском заинтересовалось министерство региональной безопасности

Напомним, разлив нефти произошел еще 27 января этого года, но стало известно о нем только сейчас. Омская межрайонная природоохранная прокуратура уже организовала проверку исполнения закона об охране окружающей среды. Угрозы жизни населению нет, но на месте ведется постоянный экомониторинг.