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Published Сегодня, 10:35

Modified Сегодня, 11:40

Updated Сегодня, 11:40

Разливом нефти под Омском заинтересовалось министерство региональной безопасности

30 января 2023, 10:35
Фото: 1MI
иллюстрация
К проверке подключились силовые структуры.

В министерстве региональной безопасности Омской области прокомментировали обнаруженный разлив нефти у деревни Луговая в Омском районе. Как ранее сообщалось, разлив случился на магистральном нефтепроводе «Усть-Балыг-Омск», который принадлежит АО «Транснефть — Западная Сибирь». Порядка 60 м³ нефти вылилось на площади 200 кв. м.

В самой «Транснефти» заверили, что нефть не попадет в поверхностные воды. Специалисты регионального Росприроднадзора взяли пробы грунта на месте разлива, чтобы оценить ущерб. Перекачка нефти уже возобновлена без каких-либо последствий.

На месте разлива провели механическую чистку поверхности земли. Накануне, 29 января, силами АО «Транснефть-Западная Сибирь» завершены земляные работы по сбору и вывозу загрязненного грунта на площадку временного накопления ЛПДС «Омск» с последующей утилизацией на специализированном предприятии.

«Разлив нефти небольшой по площади, все необходимые мероприятия на месте проведены незамедлительно и в полном объеме. Данная ситуация находится на контроле министерства региональной безопасности», — уточнили в ведомстве.

Напомним, разлив нефти произошел еще 27 января этого года, но стало известно о нем только сейчас. Омская межрайонная природоохранная прокуратура уже организовала проверку исполнения закона об охране окружающей среды. Угрозы жизни населению нет, но на месте ведется постоянный экомониторинг.

 

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#Нефть#Разлив#Город#Новости#Омская область#Ольга Акамова
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