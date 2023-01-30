Разливом нефти под Омском заинтересовалось министерство региональной безопасности

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
В министерстве региональной безопасности Омской области прокомментировали обнаруженный разлив нефти у деревни Луговая в Омском районе. Как ранее сообщалось, разлив случился на магистральном нефтепроводе «Усть-Балыг-Омск», который принадлежит АО «Транснефть — Западная Сибирь». Порядка 60 м³ нефти вылилось на площади 200 кв. м.
В самой «Транснефти» заверили, что нефть не попадет в поверхностные воды. Специалисты регионального Росприроднадзора взяли пробы грунта на месте разлива, чтобы оценить ущерб. Перекачка нефти уже возобновлена без каких-либо последствий.
На месте разлива провели механическую чистку поверхности земли. Накануне, 29 января, силами АО «Транснефть-Западная Сибирь» завершены земляные работы по сбору и вывозу загрязненного грунта на площадку временного накопления ЛПДС «Омск» с последующей утилизацией на специализированном предприятии.
«Разлив нефти небольшой по площади, все необходимые мероприятия на месте проведены незамедлительно и в полном объеме. Данная ситуация находится на контроле министерства региональной безопасности», — уточнили в ведомстве.
Напомним, разлив нефти произошел еще 27 января этого года, но стало известно о нем только сейчас. Омская межрайонная природоохранная прокуратура уже организовала проверку исполнения закона об охране окружающей среды. Угрозы жизни населению нет, но на месте ведется постоянный экомониторинг.