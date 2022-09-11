Выборы в горсовет, ответ ОмГУ студентам, возвращение Хартли. Вести воскресного Омска

Сегодня, 11 сентября, омичи выбирают своих представителей в городском парламенте. Седьмой созыв депутатов. Первый участок открылся в 8:00. Спустя два часа явка была низкой. Свой голос отдал глава региона Александр Бурков. К полудню в Омске проголосовал каждый 12-й избиратель. Явка на 15:00 демонстрировала небольшой рост. В течение дня ЦИК делал важные заявления, одно из таких — объявление результатов голосования не раньше 14 сентября. И мы выяснили, относится ли эта рекомендация к Омску. Горожане звонили в избирком — тут рассказываем для чего. Процедуру голосования контролировал корпус общественных наблюдателей — около тысячи человек. К вечеру явка продолжала оставаться низкой.