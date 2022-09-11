За голосованием в Омске следят около тысячи общественных наблюдателей

11 сентября на базе Регионального центра по связям с общественностью в Омске организовали Центр общественного наблюдения за выборами. Там работают члены Общественной палаты, представители общественных и некоммерческих организаций, электоральные юристы, активисты и СМИ.
Центр состоит из пункта наблюдения за ходом голосования, колл-центра для приема звонков и пресс-центра для журналистов. На месте также работают юристы и мобильные группы быстрого реагирования. При необходимости они могут оперативно приехать на избирательный участок.
«Можно сказать, что на территории Омской области созданы все необходимые условия для обеспечения открытости, гласности и прозрачности процесса голосования», — отметил секретарь Облизбиркома Александр Христолюбов.