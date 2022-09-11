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За голосованием в Омске следят около тысячи общественных наблюдателей

11 сентября 11:54
Фото: 1MI
В Омске создали Центр общественного наблюдения за выборами.

11 сентября на базе Регионального центра по связям с общественностью в Омске организовали Центр общественного наблюдения за выборами. Там работают члены Общественной палаты, представители общественных и некоммерческих организаций, электоральные юристы, активисты и СМИ.

Центр состоит из пункта наблюдения за ходом голосования, колл-центра для приема звонков и пресс-центра для журналистов. На месте также работают юристы и мобильные группы быстрого реагирования. При необходимости они могут оперативно приехать на избирательный участок.

«Можно сказать, что на территории Омской области созданы все необходимые условия для обеспечения открытости, гласности и прозрачности процесса голосования», — отметил секретарь Облизбиркома Александр Христолюбов.

#Политика#Общество#Новости#Омск#Выборы#Выборы в Омский Горсовет
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