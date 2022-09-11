Болельщик заявил, что экс-тренер «Авангарда» Боб Хартли летит в Омск

Боб Хартли возглавлял команду с 2018 до 2022 года, под его руководством «Авангард» стал чемпионом Кубка Гагарина. После его отставки главным тренером стал Дмитрий Рябыкин. В начале этого сезона КХЛ команда уже потерпела три поражения.