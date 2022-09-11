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Болельщик заявил, что экс-тренер «Авангарда» Боб Хартли летит в Омск

11 сентября 06:25
Фото: ХК Авангард
Бывшего главного тренера заметили в аэропорту Шереметьево. Утверждается, что он на пути в наш город.

В неофициальном сообществе «ХК Авангард Омск» появилось фото подписчика с бывшим главным тренером омской хоккейной команды Бобом Хартли. Омич уверяет, что Хартли летит в Омск. Судя по геометке, снимок сделан в аэропорту Шереметьево.

Фото: скриншот паблика «ХК Авангард Омск»

Официальных сообщений о возможном визите Хартли нет. Город55 обратился за комментарием в пресс-службу «Авангарда».

Отметим, хоккейная команда пока не в Омске, до начала октября, когда откроется новая аренда, «Авангард» играет на выезде. Сегодня у него матч с «Автомобилистом» в Екатеринбурге.

Боб Хартли возглавлял команду с 2018 до 2022 года, под его руководством «Авангард» стал чемпионом Кубка Гагарина. После его отставки главным тренером стал Дмитрий Рябыкин. В начале этого сезона КХЛ команда уже потерпела три поражения.

UPD: в пресс-службе "Авангарда" не подтвердили, но и не опровергли информацию о визите Хартли.

"Ждите информации. В принципе, [генменеджер клуба] Крылов уже неоднократно до этого говорил что Хартли прилетит", - заявили в пресс-службе.
#Екатерина Чаплинская#Спорт#Новости#Авангард#Боб хартли
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