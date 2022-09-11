Болельщик заявил, что экс-тренер «Авангарда» Боб Хартли летит в Омск

В неофициальном сообществе «ХК Авангард Омск» появилось фото подписчика с бывшим главным тренером омской хоккейной команды Бобом Хартли. Омич уверяет, что Хартли летит в Омск. Судя по геометке, снимок сделан в аэропорту Шереметьево.
Официальных сообщений о возможном визите Хартли нет. Город55 обратился за комментарием в пресс-службу «Авангарда».
Отметим, хоккейная команда пока не в Омске, до начала октября, когда откроется новая аренда, «Авангард» играет на выезде. Сегодня у него матч с «Автомобилистом» в Екатеринбурге.
Боб Хартли возглавлял команду с 2018 до 2022 года, под его руководством «Авангард» стал чемпионом Кубка Гагарина. После его отставки главным тренером стал Дмитрий Рябыкин. В начале этого сезона КХЛ команда уже потерпела три поражения.
UPD: в пресс-службе "Авангарда" не подтвердили, но и не опровергли информацию о визите Хартли.
"Ждите информации. В принципе, [генменеджер клуба] Крылов уже неоднократно до этого говорил что Хартли прилетит", - заявили в пресс-службе.