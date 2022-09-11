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Вешалки вместо гардероба. В ОмГУ ответили на коллективную жалобу от студентов

11 сентября 10:44
Фото: abitur-new.omsu.ru

В ОмГУ прокомментировали жалобу студентов на врио ректора

В официальном ответе упомянули все пункты, на которые указали студенты.

В Омском государственном университете имени Ф. М. Достоевского прокомментировали ситуацию с коллективной жалобой от студентов на врио ректора. Подробнее об этом по ссылке ниже:

Студенты ОмГУ написали жалобу на и. о. ректора Сергея Замятина
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Пресс-служба Вуза списала недочеты на «структурные изменения». На каждый из пунктов в коллективной жалобе последовал отдельный комментарий.

Вместо гардеробов в некоторых учебных корпусах появятся вешалки. Хотя часть гардеробов все же сохранится. Таким образом ОмГУ старается экономить. «Экономия средств позволит эффективней стимулировать научно-педагогическую деятельность профессорско-преподавательского состава», — цитата пресс-службы.

Сокращать профессорско-преподавательский состав не планируют. Напомним, 1 июля госуниверситет официально оптимизировали. Некоторые факультеты объединили. Сейчас процедура реорганизации завершается. Сотрудники подписывают допсоглашения к трудовым договорам о переходе в новые факультеты.

Большое внимание студенты уделили проблемам в общежитии. Оно расположено на улице Пригородная, имеет два корпуса, каждый по девять этажей. Как сообщили в вузе, новые правила проживания приняли на студенческом совете большинством голосов. «Студенты отнеслись с пониманием к нововведениям и согласились на переезд в другие комнаты. Вуз проведет дополнительную проверку исполнения положений Совета в части переселения старшекурсников из комнат, которые они ремонтировали», — говорится в ответе.

В целях безопасности на входе в общежитие ввели пропускной режим. Утренние очереди, которые приводили к опозданиям студентов, списали на несовершенства системы. Условия скорректируют.

Что касается ликвидации мусоропроводов, такое решение было принято во имя соблюдения санитарно-эпидемиологических норм. Студентам предложили выбрасывать мусор в контейнеры на санплощадках неподалеку от общежития.

#Общество#Новости#Омск#Сергей Замятин#Жалобы#ОмГУ#Студенты#Вуз
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