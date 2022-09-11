Вешалки вместо гардероба. В ОмГУ ответили на коллективную жалобу от студентов

Большое внимание студенты уделили проблемам в общежитии. Оно расположено на улице Пригородная, имеет два корпуса, каждый по девять этажей. Как сообщили в вузе, новые правила проживания приняли на студенческом совете большинством голосов. «Студенты отнеслись с пониманием к нововведениям и согласились на переезд в другие комнаты. Вуз проведет дополнительную проверку исполнения положений Совета в части переселения старшекурсников из комнат, которые они ремонтировали», — говорится в ответе.