Хартли не заменит Рябыкина в омском «Авангарде»

Боб Хартли не станет заменой Дмитрия Рябыкина на посту главного тренера омского «Авангарда». Об этом сообщает «Матч ТВ». Сегодня в соцсетях появилась информация, что канадец прилетел в Омск.
Известно, что Хартли приглашен на открытие новой арены в начале октября. 11 сентября омские хоккеисты играют в Екатеринбурге с «Автомобилистом». А в нашем городе проходит матч «Омских крыльев» с московской «Звездой».
Напомним, Боб Хартли возглавлял «Авангард» четыре сезона. В 2021 году команда выиграла Кубок Гагарина. В этом году пост главного тренера занял Дмитрий Рябыкин. В текущем сезоне на счету омичей три поражения.