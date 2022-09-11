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Хартли не заменит Рябыкина в омском «Авангарде»

11 сентября 12:37
Фото: 1MI
Надежды фанатов канадского тренера не оправдались.

Боб Хартли не станет заменой Дмитрия Рябыкина на посту главного тренера омского «Авангарда». Об этом сообщает «Матч ТВ». Сегодня в соцсетях появилась информация, что канадец прилетел в Омск.

Известно, что Хартли приглашен на открытие новой арены в начале октября. 11 сентября омские хоккеисты играют в Екатеринбурге с «Автомобилистом». А в нашем городе проходит матч «Омских крыльев» с московской «Звездой».

Напомним, Боб Хартли возглавлял «Авангард» четыре сезона. В 2021 году команда выиграла Кубок Гагарина. В этом году пост главного тренера занял Дмитрий Рябыкин. В текущем сезоне на счету омичей три поражения.

#Спорт#Новости#Омск#Боб хартли#Дмитрий Рябыкин#Авангард#Хоккей
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