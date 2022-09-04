Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Ночная атака. В минприроды подтвердили опасения омичей из-за выбрсов

4 сентября 10:17
Фото: 1MI

В Ленинском округе Омска зафиксировали избыток взвешенных частиц

Многочисленные жалобы горожан привели к выездной проверки. Результаты неутешительны.

Омичи пожаловались на сильнейших запах гари. Десятки сообщений появились в паблике «Омск ВК» в ночь на 4 сентября.

Неприятный «аромат» проник в разные части города: Левый берег, Нефтяники, центр Омска, Телевизионка, Чкаловск, Амур. «Мне кажется запах горелой резины», — описала свои ощущения одна из омичек. Некоторые горожане даже рассказали о легком смоге.

Городу55 в областном минприроды пояснили, чем же дышали горожане минувшей ночью. Сильный ветер поспособствовал распространению вредных веществ. Многочисленные обращения в ведомство поступили из Советского, Кировского и Октябрьского округов. Был организован выезд передвижной лаборатории. На улице Степанца превышений ПДК не зафиксировали.

«Пост наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха на ул. К. Заслонова в 01:00 ч. 04.09.2022 зафиксировал превышение ПДКм.р. взвешенных частиц: РМ2,5 концентрация составила 1,36 ПДК; РМ10 концентрация составила 1,38ПДК», — рассказали в минприроды.

На автоматизированных постах наблюдений на 4-й Поселковой и 10 лет Октября нарушений не выявлено.

Все данные направлены в Роспотребнадзор, Росприроднадзор и Омскую межрайонную природоохранную прокуратуру, добавили в ведомстве.

#Общество#Город#Новости#Омск#Выбросы#Минприроды#Соцсети
Подпишитесь
В Омске снова прогнозируют рост заболеваемости ковидом: будут ли закрывать школы
Вчера, 18:27
Депутат Госдумы попросил Бастрыкина взять под контроль ситуацию с Анной Степаненко
Вчера, 19:15
В Омском аэропорту экстренно посадили самолет из-за смерти пилота
Вчера, 13:31
Росгидромет обнаружил экстремально высокое загрязнение воздуха в Омской области
Вчера, 17:19
В Омске арестовали замглавы омской чеченской диаспоры Альви Джабраилова
Вчера, 10:35
Почем хоккей? Стали известны цены на матчи «Авангарда» в Омске
Вчера, 22:10