Ночная атака. В минприроды подтвердили опасения омичей из-за выбрсов

Омичи пожаловались на сильнейших запах гари. Десятки сообщений появились в паблике «Омск ВК» в ночь на 4 сентября.
Неприятный «аромат» проник в разные части города: Левый берег, Нефтяники, центр Омска, Телевизионка, Чкаловск, Амур. «Мне кажется запах горелой резины», — описала свои ощущения одна из омичек. Некоторые горожане даже рассказали о легком смоге.
Городу55 в областном минприроды пояснили, чем же дышали горожане минувшей ночью. Сильный ветер поспособствовал распространению вредных веществ. Многочисленные обращения в ведомство поступили из Советского, Кировского и Октябрьского округов. Был организован выезд передвижной лаборатории. На улице Степанца превышений ПДК не зафиксировали.
«Пост наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха на ул. К. Заслонова в 01:00 ч. 04.09.2022 зафиксировал превышение ПДКм.р. взвешенных частиц: РМ2,5 концентрация составила 1,36 ПДК; РМ10 концентрация составила 1,38ПДК», — рассказали в минприроды.
На автоматизированных постах наблюдений на 4-й Поселковой и 10 лет Октября нарушений не выявлено.
Все данные направлены в Роспотребнадзор, Росприроднадзор и Омскую межрайонную природоохранную прокуратуру, добавили в ведомстве.