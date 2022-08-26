С заботой об омичах. После встречи «Авангарда» болельщиков развезут на автобусах

В пресс-службе мэрии Омска сообщили, что после фестиваля «Презентация Хоккейного клуба «Авангард» участника и зрителям не придется идти домой пешком или вызывать такси: для жителей организуют дополнительные рейсы общественного транспорта.
В воскресенье, 28 августа, к 21:45 часам вблизи Соборной площади жителей будут ждать 24 автобуса и 4 троллейбуса. Их распределят по двум остановкам.
К остановке «Библиотека им. А. С. Пушкина»:
К остановке «Госпиталь»:
Отмечается, что автобусы поедут по маршрутам уже после окончания праздника и по мере наполнения. Проезд омичам нужно будет оплатить по обычной цене.