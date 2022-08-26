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С заботой об омичах. После встречи «Авангарда» болельщиков развезут на автобусах

26 августа 06:22
Фото: 1MI

Омичей развезут по домам после встречи с «Авангардом»

Общественный транспорт подадут к Соборной площади.

В пресс-службе мэрии Омска сообщили, что после фестиваля «Презентация Хоккейного клуба «Авангард» участника и зрителям не придется идти домой пешком или вызывать такси: для жителей организуют дополнительные рейсы общественного транспорта.

В воскресенье, 28 августа, к 21:45 часам вблизи Соборной площади жителей будут ждать 24 автобуса и 4 троллейбуса. Их распределят по двум остановкам.

К остановке «Библиотека им. А. С. Пушкина»:

  • по маршруту № 95 (до ул. Гашека);
  • по маршруту № 33 (до ул. 3-я Железнодорожная);
  • по маршруту № 49 (до ПО «Иртыш»);
  • по маршруту № 45 (до мкр. Ясная поляна);
  • по маршруту № 17 (до пос. Новостройка);
  • по маршруту № 63 (до МСЧ-9);
  • по маршруту № 26 (до мкр. Булатова);
  • по маршруту № 125 (до мкр. Входной);
  • по маршруту № 69 (до ПО «Иртыш»);
  • по маршруту № 46 (до СНТ «Заря-2»);
  • по маршруту № 119 (до мкр. Осташково).
  • троллейбус по маршруту № 4 (до железнодорожного вокзала);
  • троллейбус по маршруту № 2 (до завода им. Попова).

К остановке «Госпиталь»:

  • по маршруту № 24 (до пос. Солнечный);
  • по маршруту № 78 (до пос. Солнечный);
  • по маршруту № 109 (до пос. Солнечный);
  • по маршруту № 69 (до ул. Стрельникова);
  • по маршруту № 33 (до ул. Бархатовой);
  • по маршруту № 25 (до пос. Николаевка);
  • по маршруту № 94 (до мкр. Загородный);
  • по маршруту № 46 (до мкр. Амурский-2);
  • по маршруту № 45 (до ул. 21-я Амурская);
  • троллейбус по маршруту № 4 (до пос. Ермак).

Отмечается, что автобусы поедут по маршрутам уже после окончания праздника и по мере наполнения. Проезд омичам нужно будет оплатить по обычной цене. 

#Ольга Акамова#Город#Новости#Омск#Авангард#Соборная площадь#Хоккей
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