Главные новости субботнего Омска без разрушений, но с пропажами и «Авангардом»

Новость №1. Хоккейная. Возвращению "Авангарда" в Омск оказались рады не все. Выяснилось, что перед началом нового хоккейного сезона команде пришлось попрощаться с некоторыми игроками, а с некоторыми так и не удалось договориться о сотрудничестве.