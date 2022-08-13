Главные новости субботнего Омска без разрушений, но с пропажами и «Авангардом»

Новость №1. Хоккейная. Возвращению "Авангарда" в Омск оказались рады не все. Выяснилось, что перед началом нового хоккейного сезона команде пришлось попрощаться с некоторыми игроками, а с некоторыми так и не удалось договориться о сотрудничестве.
Новость №2. Поисковая. Под Мурманском нашли семью из Омска, которая пропала еще 9 августа. Супруги с 11-летней дочерью перестали выходить на связь. Оказалось, что у омичей сломалась машина в месте, где не ловила сеть.
Новость № 3. Температурная. После выходных в Омской области ожидается ощутимое похолодание: ночью температура может упасть до +6 градусов. Вдобавок к этому местами пройдут дожди с грозами, а ветер разгонится до скорости автобуса.
Бонусная новость. Новые подробности обрушения дома в Омске: 11 жителей, в том числе одного ребенка, разместили в соседней гимназии до понедельника, а под завалами совершенно точно никого не было.