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Главные новости субботнего Омска без разрушений, но с пропажами и «Авангардом»

Главные новости субботнего Омска без разрушений, но с пропажами и «Авангардом»

Вчера, 20:00
Фото: Город55
Итоги дня — версия Города55.

Новость №1. Хоккейная. Возвращению "Авангарда" в Омск оказались рады не все. Выяснилось, что перед началом нового хоккейного сезона команде пришлось попрощаться с некоторыми игроками, а с некоторыми так и не удалось договориться о сотрудничестве. 

Недолгожданное возвращение. Хоккеисты «Авангарда» не хотят переезжать в Омск
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Новость №2. Поисковая. Под Мурманском нашли семью из Омска, которая пропала еще 9 августа. Супруги с 11-летней дочерью перестали выходить на связь. Оказалось, что у омичей сломалась машина в месте, где не ловила сеть.

Пропавшую семью из Омска нашли на полуострове под Мурманском
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Новость № 3. Температурная. После выходных в Омской области ожидается ощутимое похолодание: ночью температура может упасть до +6 градусов. Вдобавок к этому местами пройдут дожди с грозами, а ветер разгонится до скорости автобуса.

Идем на понижение. Омичам пообещали похолодание после жарких выходных
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Бонусная новость. Новые подробности обрушения дома в Омске: 11 жителей, в том числе одного ребенка, разместили в соседней гимназии до понедельника, а под завалами совершенно точно никого не было.

Обрушение жилого дома в Омске. Как это было
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