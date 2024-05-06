Это обмен энергией с трибунами: «Авангард» продлил контракт с шоуменом G-Drive Арены

Омский «Авангард» продлил контракт с шоуменом Никитой Петровым на сезон-2024/2025. Ведущий хорошо знаком болельщикам, которые приходят на матчи в G-Drive Арену. Никита ведет домашние игры «ястребов», заводит болельщиков и общается со зрителями спорткомплекса в перерывах.