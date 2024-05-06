Это обмен энергией с трибунами: «Авангард» продлил контракт с шоуменом G-Drive Арены

Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
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Updated Сегодня, 07:44
Омский «Авангард» продлил контракт с шоуменом Никитой Петровым на сезон-2024/2025. Ведущий хорошо знаком болельщикам, которые приходят на матчи в G-Drive Арену. Никита ведет домашние игры «ястребов», заводит болельщиков и общается со зрителями спорткомплекса в перерывах.
Никита Петров присоединился к команде в сезоне-2018/2019, когда клуб базировался в подмосковной Балашихе, родном городе ведущего. Шоумен рассказал Городу55, что его вдохновляет в профессии.
«Испытываешь всегда нереальный драйв, особенно, когда на G-Drive Арене 12 тысяч зрителей. Это обмен энергией между мной и трибунами. Даешь болельщикам посыл, а они тебе отвечают. Жду с нетерпением новый сезон. Для тех, кто в будущем мечтает стать ведущим, будут интересные анонсы. А пока это секрет», — рассказал Никита.
Ведущий также поделился воспоминаниями о «золотом сезоне».
«С „Авангардом“ я увидел чемпионство в сезоне-2020/2021. На следующий день с Кубком Гагарина прилетели в Омск. Познакомился с городом. Мне приятно, что меня, как представителя Балашихи, Омск принял. Встретимся на трибунах», — рассказал шоумен.
Ранее Город55 рассказывал, что «Авангард» покинула ведущая клубного ТВ Юлия Оверчук. Девушка работала в клубе с осени 2022 года.