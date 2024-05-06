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Published Сегодня, 07:42

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Никита Петров

Это обмен энергией с трибунами: «Авангард» продлил контракт с шоуменом G-Drive Арены

6 мая 2024, 07:42
Фото: ХК Авангард
Никита Петров

Омский «Авангард» продлил контракт с главным заводилой G-Drive Арены

Никита Петров ведет домашние игры «ястребов», заводит болельщиков и общается со зрителями спорткомплекса в перерывах.

Омский «Авангард» продлил контракт с шоуменом Никитой Петровым на сезон-2024/2025. Ведущий хорошо знаком болельщикам, которые приходят на матчи в G-Drive Арену. Никита ведет домашние игры «ястребов», заводит болельщиков и общается со зрителями спорткомплекса в перерывах.

Никита Петров присоединился к команде в сезоне-2018/2019, когда клуб базировался в подмосковной Балашихе, родном городе ведущего. Шоумен рассказал Городу55, что его вдохновляет в профессии.

«Испытываешь всегда нереальный драйв, особенно, когда на G-Drive Арене 12 тысяч зрителей. Это обмен энергией между мной и трибунами. Даешь болельщикам посыл, а они тебе отвечают. Жду с нетерпением новый сезон. Для тех, кто в будущем мечтает стать ведущим, будут интересные анонсы. А пока это секрет», — рассказал Никита.

Ведущий также поделился воспоминаниями о «золотом сезоне».

«С „Авангардом“ я увидел чемпионство в сезоне-2020/2021. На следующий день с Кубком Гагарина прилетели в Омск. Познакомился с городом. Мне приятно, что меня, как представителя Балашихи, Омск принял. Встретимся на трибунах», — рассказал шоумен.

Ранее Город55 рассказывал, что «Авангард» покинула ведущая клубного ТВ Юлия Оверчук. Девушка работала в клубе с осени 2022 года.

Красавица омского «Авангарда» Юлия Оверчук покинула хоккейный клуб
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#Евгений Игишев#Спорт#Авангард#Омск#Болельщики#Балашиха#Команда#G-Drive Арена#Кубок Гагарина#Спорткомплекс#ТВ#Зрители#Ястребы#Энергия
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