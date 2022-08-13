Ближе к восьми часам вечера жильцов дома стали пускать внутрь вместе со спасателями и полицейскими, чтобы забрать личные вещи. Запускали по пять человек и по этажам. Одни люди выходили с пакетами, другие с телевизорами и другой бытовой техникой. При этом полицейские заверяли людей, что дом будет охраняться и сегодняшней ночью и в другие дни, чтобы исключить доступ мародеров.