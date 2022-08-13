В пятницу, 12 августа, в Омске обрушилась стена жилого многоэтажного дома на улице 20-го партсъезда,53. Корреспондент Города55 побывал на месте ЧП, увидел масштаб разрушений, пообщался с очевидцами и официальными лицами из силовых структур и мэрии города. Рассказываем, как все произошло.
Начало
В 16:27 минут на пульт диспетчера «101» от оператора «Системы-1122 поступило сообщение об обрушении стены с первого по пятый этаж общежития в городке Нефтяников. Сразу же на место происшествия выдвинулись все экстренные службы города, а также представители городской администрации, правительства Омской области и силовых структур.
Сам момент ЧП попал в объектив камеры мобильного телефона одного из очевидцев.
При этом, по заверениям жильцов этого дома, кирпичи со стены дома, которая и обрушилась, начали сыпаться с апреля прошлого года, а сегодня полностью рухнула часть дома.
«Я была в квартире. Вышла на кухню готовить, смотрю в окошко - ребятишки бегают. Я им крикнула, они не отходят. Обулась, накинула тапочки и вышла. Говорю детям: «Ребятишки уходите от стены, тут кирпич сегодня падают целый день!». Там машина еще белая стояла. Мужчина вышел, мол, машину отогнать, а то стены трещат. И вот кирпичи эти сыпятся, как песок, а потом я повернулась, и эта стена летит на меня. Я успела отбежать, упала и на коленках поползла. Секунды и все. Если бы я не отогнала детей, то их бы там придавило», – рассказала Городу55 многодетная жительница дома Екатерина Синельникова.
Собственно, вот такая картина предстала перед жителями этой пятиэтажки и соседних домов, которые от грохота и шума моментально выбежали на улицу.
В шоке
Даже через час после случившегося жильцы пострадавшего дома рассказывали о произошедшем со слезами на глазах.
«Я была дома, услышала такой грохот и просто вообще ничего не видно тут ужас, что творилось, – со слезами на глазах говорит Наталья Сафонова.
– Ты в окно выглянула и обомлела, а я из двери выскочила, и прямо на моих глазах все рушится. Сначала был резкий треск, а потом все начало рушиться!» - добавила еще одна очевидица Виктория.
Как выяснилось в доме обрушилась стена и помещения с первого по пятый этаж, где находились душевые и туалеты. Жилые комнаты практически не пострадали.
С первых минут обрушения от местных жителей стала поступать противоречивая информация, что под завалами дома может находиться маленький ребенок или мужчина.
Официально
Уже в пятом часу вечера на месте обрушения присутствовал мэр Омска Сергей Шелест, прокурор Омской области Николай Студеникин и глава регионального МЧС Владислав Колодинский, а также сотрудники полиции и омского СК. Последовали первые заявления и объяснения, в том числе и по пострадавшим.
«В первую очередь сейчас идет разбор завалов, а также выясняется, кто из жильцов и где находился в момент обрушения. Пока, по предварительной информации никто не пострадал. Штаб уже на месте, все оперативно прибыли. Пока что все жильцы будут находиться в местах временного размещения в ближайшей школе. Строители и эксперты сейчас подъезжают, будут разбираться и решать, что с этим домом вообще в целом происходит, и что с ним дальше делать. В любом случае, никто из жильцов не останется без внимания и не размещенным», – заверил мэр Омска Сергей Шелест.
В свою очередь руководитель ГУ МЧС по Омской области рассказал о первоочередных задачах спасателей.
«Сейчас на месте в общей сложности работает порядка 350 человек. На разбор завалов, предварительно уйдет от пяти до шести часов. Ждем тяжелую инженерную технику, оперативно ее подключим. На момент обрушения, со слов старшей по дому, было 180 жильцов. Повезло в том, что основная масса была на работе», – пояснил Вячеслав Колодинский.
Разбор
Тем временем спасатели в несколько смен, отряд за отрядом, разбирали завалы. Вручную, кирпич за кирпичом.
Несмотря на заверения официальных лиц об отсутствии пострадавших,несколько раз на месте ЧП объявлялся режим тишины, видимо, чтобы окончательно убедиться, что под завалами нет живых людей.
В восьмом часу вечера на место обрушения подогнали два автокрана. Они занялись многотонными бетонными плитами, которые мешали дальнейшим работам по ликвидации последствий ЧП.
Чуть позже спасатели на подъёмнике стали срезать и крушить опасные выступы на доме, дабы обезопасить дальнейшие работы по разбору завалов.
Версии
Между тем буквально с первых минут этого инцидента у дома по 20-го Партсъезда,53 появился довольно-таки занятный бэкграунд. Как выяснилось, несколько месяцев назад это стена уже частично обваливалась, а сам дом ещё 1.5 года назад был признан аварийным. Но это решение начали оспаривать в судебных инстанциях.
Жильцы дома выигрывали суды, региональный фонд капремонта обязали залатать пятиэтажку, но пошли апелляции, все замерло и остановилось. Однако вчера на очередном судебном заседании суд вновь признал законность и обоснованность экспертизы, которая признала дом непригодным для жизни, то есть аварийным.
Обрушение. Дубль два?
Более того, выяснилось, что в удручающем состоянии находится и другая сторона многоэтажки. Тут снова выпавшие кирпичи, вздутая стена и трещины.
«Со временем рухнет и эта стена. Сами посмотрите, в каком она состоянии. А ведь здесь, как и там, находятся точно такие же туалеты и душевые», - сообщил Городу55 житель дома по имени Валерий.
Рассказал он и небольшую предысторию строительства этого жилья. По его словам, этот дом строился в 60-е годы прошлого века, во время строительства завода СК. Возводили общежитие в перерывах от основной работы и на субботниках. И тогда это было временное жилье, отсюда, дескать, и качество.
Жильцы
Ближе к восьми часам вечера жильцов дома стали пускать внутрь вместе со спасателями и полицейскими, чтобы забрать личные вещи. Запускали по пять человек и по этажам. Одни люди выходили с пакетами, другие с телевизорами и другой бытовой техникой. При этом полицейские заверяли людей, что дом будет охраняться и сегодняшней ночью и в другие дни, чтобы исключить доступ мародеров.
Первые последствия
Ближе к девяти часам вечера стали известны первые последствия обрушения: в СКР по Омской области возбудили сразу несколько уголовных дел за халатность и неисполнение решения суда. Прошли обыски сразу в нескольких местах: в региональном фонде капитального ремонта, в департаменте городского хозяйства администрации города Омска, и в УФССП по Омской области, а также в кабинете главы Советского округа Сергея Финашина.
Ход следствия на личный контроль взял глава СК РФ Александр Бастрыкин, а ликвидацию последствий курировал министр по чрезвычайным ситуациям РФ Александр Куренков.
«Под метелку»
Пока спасатели разбирали завалы, в оперативном штабе провели сразу несколько заседаний. Их итоги для журналистов озвучивали мэр Шелест и глава МЧС Колодинский.
«Никаких сведений о том, что кто-то пропал или пострадал, мы не имеем. Это хорошо. Продолжается перепись жильцов. На данный момент уже 207 человек переписано. В пункте временного размещения в гимназии № 12 изъявили желание разместиться пока 8 человек, из них один ребенок. Там все необходимое: спальные места, чай, еда и даже игрушки. Штаб второй провели, все мероприятия наметили, сроки поставили. На завтра намечено проведение комиссии по чрезвычайным ситуациям, где и примем дальнейшие решения о том, как будем двигаться. Экспертиза по дому уже начата. Компетентные органы разберутся, кто, что и почему не сделал в этой ситуации», – заявил мэр города Сергей Шелест.
По словам градоначальника, в течении ближайшей недели люди не смогут вернуться в свое жилье, так как примерно такой срок запросили эксперты.
Между тем генерал Колодинский сообщил, что разбор завалов на месте обрушения продолжится до самого последнего камня.
«Работать будем, пока не удостоверимся, что завершили все аварийно-спасательные работы, то есть до земли, так сказать, под метелку. На данный момент из-за съема верхних конструкций мы перестали пускать жильцов внутрь дома для их же безопасности».
Отметим, что заседание комиссии по ЧС намечено на 10 часов утра 13 августа.