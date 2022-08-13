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Идем на понижение. Омичам пообещали похолодание после жарких выходных

Идем на понижение. Омичам пообещали похолодание после жарких выходных

Сегодня, 12:18
Фото: 1MI

В Омской области после выходных начнет холодать

Прогноз погоды от Обь-Иртышского УГМС.

Завтра, 14 августа, ожидается жаркая, но дождливая погода. Температура воздуха поднимется до +23 градусов днем, а вместе с этим в регионе ожидается сильный дождь, гроза и дикий ветер. Он будет дуть с северо-запада со скоростью 9-14 м/с, местами порывы будут достигать скорости до 18 м/с.

В понедельник, 15 августа, существенных осадков не ожидается, но температура воздуха начнет падать. В среднем днем воздух прогреется до +20 градусов, а ночью температура может упасть до +6. Ветер северо-западный со скоростью 8-13 м/с, местами порывы до 17 м/с.

Во вторник, 16 августа, температура продолжит падать. Ночью от +4 до +9, днем от +14 до +19 градусов. Местами небольшой дождь. Ветер ослабнет и будет дуть с северо-запада со скоростью 8-13 м/с.

Фото: www.omsk-meteo.ru
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