Идем на понижение. Омичам пообещали похолодание после жарких выходных

Завтра, 14 августа, ожидается жаркая, но дождливая погода. Температура воздуха поднимется до +23 градусов днем, а вместе с этим в регионе ожидается сильный дождь, гроза и дикий ветер. Он будет дуть с северо-запада со скоростью 9-14 м/с, местами порывы будут достигать скорости до 18 м/с.
В понедельник, 15 августа, существенных осадков не ожидается, но температура воздуха начнет падать. В среднем днем воздух прогреется до +20 градусов, а ночью температура может упасть до +6. Ветер северо-западный со скоростью 8-13 м/с, местами порывы до 17 м/с.
Во вторник, 16 августа, температура продолжит падать. Ночью от +4 до +9, днем от +14 до +19 градусов. Местами небольшой дождь. Ветер ослабнет и будет дуть с северо-запада со скоростью 8-13 м/с.