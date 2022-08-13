Идем на понижение. Омичам пообещали похолодание после жарких выходных

Завтра, 14 августа, ожидается жаркая, но дождливая погода. Температура воздуха поднимется до +23 градусов днем, а вместе с этим в регионе ожидается сильный дождь, гроза и дикий ветер. Он будет дуть с северо-запада со скоростью 9-14 м/с, местами порывы будут достигать скорости до 18 м/с.