Жильцов обрушенного дома в Омске поселили в соседней гимназии до понедельника

Мэр Омска Сергей Шелест озвучил итоги заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям по поводу обрушенного дома. По словам главы города, все нуждающиеся обеспечены всем необходимым.
«Все жильцы, которые проживали в этом доме и кому требовалось размещение, размещены в 12 гимназии. Это 11 человек, в том числе 1 ребенок. Они обеспечены всем необходимым. Продлен пункт временного размещения до вечера понедельника», — сообщил мэр Шелест по итогам заседания.
Сейчас специалисты уточняют у жильцов дома место прописки и другое жилье в собственности. Исходя из этих данных будут решать вопрос с переселением омичей.
В доме тем временем продолжается экспертиза, специалисты устанавливают ограждение вблизи дома, в помещение жильцов пускают только вместе со спасателями.
В мэрии подчеркивают, что жильцы дома и собственники квартир в нем могут обратиться за помощью самостоятельно, в том числе в городскею Единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру 78-78-78.