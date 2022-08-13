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В Омске спасатели закончили разбирать завалы рассыпавшегося дома

В Омске спасатели закончили разбирать завалы рассыпавшегося дома

Сегодня, 09:22
Фото: мэрия Омска
На разбор завалов потребовалось больше 12 часов.

В пресс-службе мэрии Омска сообщили о завершении спасательной операции на месте развалившегося дома на улице 20 лет Партсъезда, 53 в Нефтяниках. Изначально в МЧС России по Омской области рассчитывали на 5-6 часов, однако полностью работы закончили только к 5:00 утра субботы, 13 августа - спустя 12 часов после обрушения. 

Как и сообщалось ранее, при обрушении не оказалось ни одного пострадавшего или погибшего. Развалы разбирали сначала вручную, позже подключилась тяжелая техника. Дважды на месте объявляли минуту тишины.

Всего на месте происшествия работали 276 спасателей и 53 единицы техники. Работы шли всю ночь. Территория вокруг дома по-прежнему оцеплена. 

Фото: мэрия Омска
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