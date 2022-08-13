В Омске спасатели закончили разбирать завалы рассыпавшегося дома

В пресс-службе мэрии Омска сообщили о завершении спасательной операции на месте развалившегося дома на улице 20 лет Партсъезда, 53 в Нефтяниках. Изначально в МЧС России по Омской области рассчитывали на 5-6 часов, однако полностью работы закончили только к 5:00 утра субботы, 13 августа - спустя 12 часов после обрушения.