Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:25

Published Сегодня, 09:25

Modified Сегодня, 09:27

Updated Сегодня, 09:27

Иллюстрация

Одну БРДМ отправили на СВО. В Омске продают демилитаризованную боевую машину

6 мая 2024, 09:25
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске выставили на продажу демилитаризованную боевую машину

Технику закупают у министерства обороны через аукцион.

В Омске выставили на продажу бронированную разведывательно-дозорную машину. Демилитаризованная техника 1976 года не на ходу. Цена БРДМ-2 составляет 345 тысяч рублей. Возможна продажа без двигателя — 270 тысяч. Продавец Евгений рассказал Городу55, для чего можно использовать такую технику.

«На учет ее не поставишь. Кто на памятники берет, кто без документов ездит, кто на СВО отправляет. Я перекупил технику. А вообще у министерства обороны купили. Раньше БРДМ тоже в СВО участвовала, но списана была», — сообщил продавец.

Списанную технику Минобороны продает посредством открытых торгов. Лоты представлены на официальном сайте ведомства. В аукционном списке есть как лом черных и цветных металлов и лесоматериалы, так и тягачи, железнодорожные выгоны, цистерны, кунги и так далее. Согласно постановлению правительства РФ от 17 ноября 2007 года, военная техника перед продажей должна пройти демилитаризацию. С нее снимают боевое оборудование, заваривают стволы.

«Мы одну БРДМ восстановили и на СВО отправили. Отремонтировали, завели. Помощь армии такая», — рассказал продавец Евгений.
Техника перед продажей проходи демилитаризациюТехника перед продажей проходи демилитаризацию
Техника перед продажей проходи демилитаризацию
Фото: Авито

БРДМ-2 серийно производилась с 1963 по 1982 год Горьковским автомобильным заводом и с 1982 по 1989 год Арзамасским машиностроительным заводом (а также по лицензии в Польше, Чехословакии и Югославии). Главная особенность машины — высокая проходимость. В настоящее время используется в разведывательных подразделениях более чем 50 стран. В войсках имеет прозвище «Бардак». В СССР производство завершено в ноябре 1989 года.

Такая же, как у Путина. В Омске за 3 млн продают раритетную «Волгу»
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Общество#Омск#Продажа#Производство#Торги#Техника#Минобороны#Цена
Подпишитесь
«Будем смотреть по погоде». Отопление в Омске хотят отключить 13 мая
Сегодня, 08:06
«Вся улица в страхе». Омичи пожаловались на агрессивных соседских собак на 13-й Линии
Сегодня, 08:48
Не удалось спасти. Во время обрушения коллектора в Омской области погиб мужчина
Сегодня, 12:50
Стало известно, сколько зарабатывает ректор СибАДИ Александр Жигадло
Сегодня, 12:40
Капремонт нескоро. Три омских детсада и четыре школы находятся в аварийном состоянии
Сегодня, 07:29
Мэру Омска Сергею Шелесту понадобился еще один первый заместитель
Сегодня, 09:18
"