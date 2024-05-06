Одну БРДМ отправили на СВО. В Омске продают демилитаризованную боевую машину

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
В Омске выставили на продажу бронированную разведывательно-дозорную машину. Демилитаризованная техника 1976 года не на ходу. Цена БРДМ-2 составляет 345 тысяч рублей. Возможна продажа без двигателя — 270 тысяч. Продавец Евгений рассказал Городу55, для чего можно использовать такую технику.
«На учет ее не поставишь. Кто на памятники берет, кто без документов ездит, кто на СВО отправляет. Я перекупил технику. А вообще у министерства обороны купили. Раньше БРДМ тоже в СВО участвовала, но списана была», — сообщил продавец.
Списанную технику Минобороны продает посредством открытых торгов. Лоты представлены на официальном сайте ведомства. В аукционном списке есть как лом черных и цветных металлов и лесоматериалы, так и тягачи, железнодорожные выгоны, цистерны, кунги и так далее. Согласно постановлению правительства РФ от 17 ноября 2007 года, военная техника перед продажей должна пройти демилитаризацию. С нее снимают боевое оборудование, заваривают стволы.
«Мы одну БРДМ восстановили и на СВО отправили. Отремонтировали, завели. Помощь армии такая», — рассказал продавец Евгений.
БРДМ-2 серийно производилась с 1963 по 1982 год Горьковским автомобильным заводом и с 1982 по 1989 год Арзамасским машиностроительным заводом (а также по лицензии в Польше, Чехословакии и Югославии). Главная особенность машины — высокая проходимость. В настоящее время используется в разведывательных подразделениях более чем 50 стран. В войсках имеет прозвище «Бардак». В СССР производство завершено в ноябре 1989 года.