Одну БРДМ отправили на СВО. В Омске продают демилитаризованную боевую машину

БРДМ-2 серийно производилась с 1963 по 1982 год Горьковским автомобильным заводом и с 1982 по 1989 год Арзамасским машиностроительным заводом (а также по лицензии в Польше, Чехословакии и Югославии). Главная особенность машины — высокая проходимость. В настоящее время используется в разведывательных подразделениях более чем 50 стран. В войсках имеет прозвище «Бардак». В СССР производство завершено в ноябре 1989 года.