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Недолгожданное возвращение. Хоккеисты «Авангарда» не хотят переезжать в Омск

Недолгожданное возвращение. Хоккеисты «Авангарда» не хотят переезжать в Омск

Вчера, 17:22
Фото: gdrive-arena.ru

Генменеджер «Авангарда» заявил о нежелании хоккеистов возвращаться в Омск

Генменеджер омского хоккейного клуба рассказал о проблемах при формировании состава команды.

Возвращение хоккейного клуба «Авангард» в Омск оказалось не слишком радостным событием для его игроков. Генеральный менеджер команды Алексей Волков заявил, что некоторые хоккеисты отказывались работать в «Авангарде» именно из-за того, что команда собирается вернуться из Балашихи в Омск.

«Игроки в первую очередь смотрят на какие-то центральные города. Большие мегаполисы. Понятно, что переезд в Омск накладывает свой отпечаток, — объяснил Волков. — Были ребята, отказавшиеся от нашего предложения. Топовые игроки, которых мы рассматривали и вели с ними переговоры. Они даже на меньшие деньги выбрали другие клубы».

Волков сообщил, что пока команда остается без вратаря: Шимон Грубец также отказался возвращаться в Омск и разорвал свой контракт.

Открытие новой «Арены» запланировано на 30 сентября 2022 года. В этот день должно состояться празднование 200-летия Омской области. На следующий день, 1 октября, на «Арене» пройдет первый домашний матч «Авангарда» в Омске за последние четыре года.

#Ольга Акамова#Омск#Город#Омская область#Авангард хоккей#Хоккей#Авангард
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