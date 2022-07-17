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В аренду на год сдают помещение, где раньше обедали видные омские чиновники

В аренду на год сдают помещение, где раньше обедали видные омские чиновники

Вчера, 16:13
Фото: 1MI

В аренду сдается бывшая столовая омского правительства

Месячная оплата равняется аренде классической «двушки» в Омске.

В аренду сдаются три помещения на цокольном этаже здания № 1 на улице Красный Путь. Это адрес аравительства Омской области. Общая площадь недвижимости — 68,6 «квадратов». Данные доступны на портале Госзакупок.

Ранее в цоколе располагалась столовая для сотрудников облправительства. Поэтому в аренду также сдаются 42 единицы кухонного оборудования. Рыночная стоимость недвижимого имущества — 2,8 миллиона рублей; движимого — 764 тысячи рублей.

Договор аренды предлагается заключить на 364 дня с месячной оплатой 25 393 рубля. Инициатор аукциона — Хозяйственное управление регионального правительства. Торги назначены на 5 августа.

#Общество#Экономика#Новости#Омская область#Омск#Госзакупки#Аренда#Правительство Омской области
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