В аренду на год сдают помещение, где раньше обедали видные омские чиновники

В аренду сдаются три помещения на цокольном этаже здания № 1 на улице Красный Путь. Это адрес аравительства Омской области. Общая площадь недвижимости — 68,6 «квадратов». Данные доступны на портале Госзакупок.
Ранее в цоколе располагалась столовая для сотрудников облправительства. Поэтому в аренду также сдаются 42 единицы кухонного оборудования. Рыночная стоимость недвижимого имущества — 2,8 миллиона рублей; движимого — 764 тысячи рублей.
Договор аренды предлагается заключить на 364 дня с месячной оплатой 25 393 рубля. Инициатор аукциона — Хозяйственное управление регионального правительства. Торги назначены на 5 августа.