В Омской области продают роскошный коттедж по цене «трешки» в новостройке

Сразу на нескольких порталах недвижимости появилось объявление о продаже коттеджа в поселке Поповка Азовского района. Первое объявление датируется апрелем 2022 года, тогда цена дома составляла «всего» 7.1 млн рублей. За несколько месяцев стоимость коттеджа подросла, и теперь за него просят до 8.1 млн рублей.