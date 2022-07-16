В Омской области продают роскошный коттедж по цене «трешки» в новостройке

Сразу на нескольких порталах недвижимости появилось объявление о продаже коттеджа в поселке Поповка Азовского района. Первое объявление датируется апрелем 2022 года, тогда цена дома составляла «всего» 7.1 млн рублей. За несколько месяцев стоимость коттеджа подросла, и теперь за него просят до 8.1 млн рублей.
В объявлении говорится, что площадь коттеджа составляет 242 кв. м, а площадь участка равна 6 соткам. В доме сделан хороший ремонт, обустроены зоны отдыха, спортивный зал и теннисный корт. А на участке оборудован мини-водопад.
Также на участке обустроен гостевой дом, теплицы и бытовые помещения. Дом продается полностью с мебелью и оборудованием.
Интересно, что нынешняя цена этого роскошного коттеджа в 12 км от Омска сопоставима стоимости трехкомнатной квартиры в новостройке Омска.