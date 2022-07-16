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В Омской области продают роскошный коттедж по цене «трешки» в новостройке

В Омской области продают роскошный коттедж по цене «трешки» в новостройке

Вчера, 15:39
Фото: dom.mirkvartir.ru

За 8 млн рублей в Омской области и продают коттедж с водопадом

Дом не могут продать почти полгода.

Сразу на нескольких порталах недвижимости появилось объявление о продаже коттеджа в поселке Поповка Азовского района. Первое объявление датируется апрелем 2022 года, тогда цена дома составляла «всего» 7.1 млн рублей. За несколько месяцев стоимость коттеджа подросла, и теперь за него просят до 8.1 млн рублей.

В объявлении говорится, что площадь коттеджа составляет 242 кв. м, а площадь участка равна 6 соткам. В доме сделан хороший ремонт, обустроены зоны отдыха, спортивный зал и теннисный корт. А на участке оборудован мини-водопад.

Также на участке обустроен гостевой дом, теплицы и бытовые помещения. Дом продается полностью с мебелью и оборудованием.

Интересно, что нынешняя цена этого роскошного коттеджа в 12 км от Омска сопоставима стоимости трехкомнатной квартиры в новостройке Омска.

#Ольга Акамова#Город#Новости#Омская область#Омск#Продажа#Дом#Коттедж
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