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Published Сегодня, 02:58

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иллюстрация

От 37 до 88 тысяч. Омичам рассказали, сколько в среднем зарабатывают врачи и учителя

6 мая 2024, 02:58
Фото: Город55
иллюстрация

Стало известно, сколько в среднем зарабатывают учителя и врачи в Омской области

По официальным данным, средняя зарплата учителей в регионе достигает 43,5 тысячи рублей, воспитателей — 37,4 тысячи рублей, а врачей — около 83,5 тысячи рублей.

Омскстат опубликовал данные о средних зарплатах в сфере медицины, образования и других социальных отраслях в Омской области за 2023 год.

Согласно официальной статистике, средняя зарплата учителей в регионе составила 43,5 тысячи рублей в месяц, а воспитателей детских садов — 37,4 тысячи рублей. Врачи, в свою очередь, зарабатывают около 83,5 тысяч рублей.

Стоит уточнить, что зарплата среднего медперсонала за прошлый год даже ниже, чем у младшего. Например, санитаркам платили 42 тысячи рублей, а медсестрам и фармацевтам — 41 тысячу рублей.

Самый высокий ежемесячный доход оказался у преподавателей вузов — 88 709 рублей. На втором месте — научные сотрудники с доходом в 87 041 рубль. И замыкают список социальные работники, чей доход составляет 41 500 рублей.

Преподаватели и мастера производственного обучения в колледжах получают 44 289 рублей. Работники учреждений культуры зарабатывают 42 306 рублей.

Педагоги учреждений дополнительного образования детей получают 41 942 рубля. Педагоги образовательных, медицинских организаций или организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, имеют доход в размере 41 676 рублей.

Появились данные о том, сколько зарабатывает ректор ОмГУ Сергей Замятин
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