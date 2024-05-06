Задерживают до половины рейсов. В Омске назвали самые опаздывающие авиакомпании

Так, в прошлом месяце самой опаздывающей авиакомпанией стали «Уральские авиалинии». Только 53,5% полетов перевозчика состоялись вовремя. На втором месте антирейтинга оказался «Азимут» (55,6%), на третьем — «СмартАвиа» (66,7%).