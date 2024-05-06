Задерживают до половины рейсов. В Омске назвали самые опаздывающие авиакомпании

Posted Сегодня, 04:57
Published Сегодня, 04:57
Modified Сегодня, 04:59
Updated Сегодня, 04:59
Омский аэропорт на своем сайте опубликовал статистику регулярности полетов за апрель 2024 года.
Так, в прошлом месяце самой опаздывающей авиакомпанией стали «Уральские авиалинии». Только 53,5% полетов перевозчика состоялись вовремя. На втором месте антирейтинга оказался «Азимут» (55,6%), на третьем — «СмартАвиа» (66,7%).
Самые пунктуальные авиакомпании апреля — «Якутия» и «ЮВТаэро». Все рейсы перевозчиков прошли вовремя. Немного испортила себе статистику компания «Ямал»: по итогам апреля 97,1% полетов прошли без задержек.
Всего в списке 17 авиакомпаний.
Отметим, что в апреле авиарейсы несколько раз задерживали из-за тумана.