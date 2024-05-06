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Задерживают до половины рейсов. В Омске назвали самые опаздывающие авиакомпании

6 мая 2024, 04:57
Фото: 1MI
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Омский аэропорт рассказал о самых опаздывающих авиакомпаниях

При этом самыми пунктуальными перевозчиками прошлого месяца оказались «Якутия» и «ЮВТаэро».

Омский аэропорт на своем сайте опубликовал статистику регулярности полетов за апрель 2024 года.

Так, в прошлом месяце самой опаздывающей авиакомпанией стали «Уральские авиалинии». Только 53,5% полетов перевозчика состоялись вовремя. На втором месте антирейтинга оказался «Азимут» (55,6%), на третьем — «СмартАвиа» (66,7%).

Самые пунктуальные авиакомпании апреля — «Якутия» и «ЮВТаэро». Все рейсы перевозчиков прошли вовремя. Немного испортила себе статистику компания «Ямал»: по итогам апреля 97,1% полетов прошли без задержек.

Всего в списке 17 авиакомпаний.

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Скриншот
Фото: Омский аэропорт

Отметим, что в апреле авиарейсы несколько раз задерживали из-за тумана.

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#Евгений Игишев#Транспорт
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