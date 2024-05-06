Омич Андрей Корешков выйдет на бой против японца Ямаучи. Что известно о сопернике

Posted Сегодня, 05:44
Published Сегодня, 05:44
Modified Сегодня, 06:09
Updated Сегодня, 06:09
Омский боец Андрей Корешков 29 июня встретится в поединке с японским спортсменом Гоити Ямаучи, сообщили в телеграм-канале школы единоборств «Шторм». Бой состоится на турнире PFL в американсоком Су-Фолсе.
Согласно данным сайта Sherdog, 31-летний Ямаучи провел за профессиональную карьеру 35 боев, из них 29 выиграл и 6 проиграл. Андрею Корешкову 33 года, за плечами омича 32 поединка (27 побед и 5 поражений).
Прошлый поединок Андрей Корешков проиграл. Омич 20 апреля в Чикаго выходил на бой против Магомеда Умалатова. Поединок дошел до судейского решения, итогом которого стала победа Умалатова.