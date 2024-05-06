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Posted Сегодня, 05:44

Published Сегодня, 05:44

Modified Сегодня, 06:09

Updated Сегодня, 06:09

Иллюстрация

Омич Андрей Корешков выйдет на бой против японца Ямаучи. Что известно о сопернике

6 мая 2024, 05:44
Фото: 1MI
Иллюстрация

Омский боец Андрей Корешков встретится в поединке с японцем Гоити Ямаучи

Соревнования пройдут в американском Су-Фолсе 29 июня.

Омский боец Андрей Корешков 29 июня встретится в поединке с японским спортсменом Гоити Ямаучи, сообщили в телеграм-канале школы единоборств «Шторм». Бой состоится на турнире PFL в американсоком Су-Фолсе.

Согласно данным сайта Sherdog, 31-летний Ямаучи провел за профессиональную карьеру 35 боев, из них 29 выиграл и 6 проиграл. Андрею Корешкову 33 года, за плечами омича 32 поединка (27 побед и 5 поражений).

Статистика ЯмаучиСтатистика Ямаучи
Статистика Андрея КорешковаСтатистика Андрея Корешкова
Статистика Ямаучи
Фото: Sherdog

Прошлый поединок Андрей Корешков проиграл. Омич 20 апреля в Чикаго выходил на бой против Магомеда Умалатова. Поединок дошел до судейского решения, итогом которого стала победа Умалатова.

#Евгений Игишев#Спорт#Омск#Бой#Корешков#Омский боец
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