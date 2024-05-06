Ситуация критическая. Жителей Усть-Ишимского района эвакуируют из зоны затопления

Сегодня, 6 мая, Виталий Хоценко объявил о том, что уровень воды в реке Ишим продолжает расти и приближается к критическим отметкам. В связи с этим принято решение об эвакуации жителей Усть-Ишима, чьи дома могут попасть в зону затопления, в пункты временного размещения.