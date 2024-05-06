Ситуация критическая. Жителей Усть-Ишимского района эвакуируют из зоны затопления

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Сегодня, 6 мая, Виталий Хоценко объявил о том, что уровень воды в реке Ишим продолжает расти и приближается к критическим отметкам. В связи с этим принято решение об эвакуации жителей Усть-Ишима, чьи дома могут попасть в зону затопления, в пункты временного размещения.
Также можно переместить имущество в безопасное место — например, на охраняемый склад, где оно будет в полной сохранности.
«Просьба ко всем жителям Усть-Ишимского района, которые проживают в паводкоопасной зоне, незамедлительно выехать в безопасные пункты временного размещения. Поставил задачу своему заместителю и главе района продолжать подомовые обходы, информировать жителей о необходимости переждать стихию в ПВР и оказывать людям необходимое содействие в переезде», — написал в своем телеграм-канале Хоценко.
В данный момент продолжаются работы по укреплению дамбы. Их выполняют специальные бригады. Хоценко уточнил, что средства на закупку необходимых материалов были выделены из резервного фонда правительства Омской области.