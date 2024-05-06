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Published Сегодня, 03:30

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Updated Сегодня, 03:33

иллюстрация

Ситуация критическая. Жителей Усть-Ишимского района эвакуируют из зоны затопления

6 мая 2024, 03:30
Фото: Город55
иллюстрация

В Усть-Ишиме Омской области жителей эвакуируют из зоны затопления

Виталий Хоценко сообщил, что уровень воды в реке Ишим растет и приближается к критическим отметкам. Он принял решение об эвакуации жителей Усть-Ишима в пункты временного размещения из-за угрозы затопления.

Сегодня, 6 мая, Виталий Хоценко объявил о том, что уровень воды в реке Ишим продолжает расти и приближается к критическим отметкам. В связи с этим принято решение об эвакуации жителей Усть-Ишима, чьи дома могут попасть в зону затопления, в пункты временного размещения.

Также можно переместить имущество в безопасное место — например, на охраняемый склад, где оно будет в полной сохранности.

«Просьба ко всем жителям Усть-Ишимского района, которые проживают в паводкоопасной зоне, незамедлительно выехать в безопасные пункты временного размещения. Поставил задачу своему заместителю и главе района продолжать подомовые обходы, информировать жителей о необходимости переждать стихию в ПВР и оказывать людям необходимое содействие в переезде», — написал в своем телеграм-канале Хоценко.

В данный момент продолжаются работы по укреплению дамбы. Их выполняют специальные бригады. Хоценко уточнил, что средства на закупку необходимых материалов были выделены из резервного фонда правительства Омской области.

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#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Эвакуация#Склад#Новости#Дамба#Усть-Ишим#Затопление#Резервный фонд
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