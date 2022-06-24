Кадетский корпус, громкая отставка и низкая рождаемость. Что происходит в Омске

Новость №1. Должностная. Министр региональной безопасности Омской области Андрей Кондин внезапно ушел в отставку. Отставка министра связана с переходом на новое место работы, но подробностей об этом пока нет.
Новость №2. Военная. Здания Кадетского корпуса в центре Омска решили передать в собственность города. Приказ о безвозмездной передаче зданий на улице Ленина в муниципальную собственность подписал заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов. Теперь город сможет восстановить исторический вид здания.
Новость №3. Пугающая. С начала года в Омской области смертность в два раза превысила рождаемость, а разводов было примерно столько же, сколько и свадеб. Подробную статистику можно узнать в материале ниже.