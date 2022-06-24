Город55
ГлавноеВсе новости
Кадетский корпус, громкая отставка и низкая рождаемость. Что происходит в Омске

Кадетский корпус, громкая отставка и низкая рождаемость. Что происходит в Омске

24 июня, 20:17
Фото: Город55
Итоги дня - версия Города55.

Новость №1. Должностная. Министр региональной безопасности Омской области Андрей Кондин внезапно ушел в отставку. Отставка министра связана с переходом на новое место работы, но подробностей об этом пока нет. 

Министр региональной безопасности Омской области Кондин ушел в отставку
Узнать подробнее

Новость №2. Военная. Здания Кадетского корпуса в центре Омска решили передать в собственность города. Приказ о безвозмездной передаче зданий на улице Ленина в муниципальную собственность подписал заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов. Теперь город сможет восстановить исторический вид здания.

Здания Кадетского корпуса в центре Омска решили передать в собственность города
Узнать подробнее

Новость №3. Пугающая. С начала года в Омской области смертность в два раза превысила рождаемость, а разводов было примерно столько же, сколько и свадеб. Подробную статистику можно узнать в материале ниже. 

С начала года омичи умирали в два раза чаще, чем рождались
Узнать подробнее
#Ольга Акамова#Город#Новости#Омск#Омская область#Благоустройство#Итоги
Подпишитесь
«Это противоестественно». Истфак ОмГУ хотят объединить с теологией и физкультурой
Вчера, 16:28
В омском воздухе нашли 10-кратное превышение вещества, вызывающего поражение легких
Вчера, 20:49
Попавшийся на взятке адвокату омский экс-полицейский все-таки получил реальный срок
Ранее приговор был отменен, а дело возвращено на дорасследование.
Вчера, 17:43
Стало известно, как пройдет распродажа в ИКЕА в Омске
Магазин больше не откроется в офлайн-формате.
Вчера, 12:56
Обвиненный в домогательствах к школьнице омский педагог преподавал робототехнику
Вчера, 14:42
В Омске на заседании оперштаба пересмотрят коронавирусные ограничения
В повестке оперштаба эпидемиологическая ситуация по заболеваемости.
Вчера, 19:18