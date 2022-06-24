Здания Кадетского корпуса в центре Омска решили передать в собственность города

Добавим, что здание вышло из эксплуатации в 2020 году из-за аварийного состояния. Сейчас объект законсервирован, находится под военной охраной. Кадеты переехали в новый корпус на улице Суворова. Интересно, что решение о передаче зданий на баланс муниципалитета в Минобороны РФ приняли сегодня, 24 июня, — в день выпуска кадет.