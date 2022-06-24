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Здания Кадетского корпуса в центре Омска решили передать в собственность города

Здания Кадетского корпуса в центре Омска решили передать в собственность города

24 июня, 16:34
Фото: okvk.mil.ru
Теперь город сможет заняться реконструкцией.

Как сообщили в пресс-службе минимущества Омской области, после обращения губернатора Александра Буркова в Минобороны решили передать исторические здания Кадетского корпуса в центре Омска в муниципальную собственность. Ранее здания стояли на балансе федерации.

Приказ о безвозмездной передаче имущественного комплекса на улице Ленина в муниципальную собственность подписал заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов.

В региональном минимущества отметили, что передача зданий в собственность города необходима для сохранения исторического облика Кадетского корпуса. Контролировать передачу корпусов в муниципальную собственность будет горадминистрация.

Общая площадь учебных, спальных и вспомогательных корпусов, предаваемых муниципалитету, составляет 24.6 тыс кв. м, площадь земельного участка — 35.5 тыс кв. м.

Добавим, что здание вышло из эксплуатации в 2020 году из-за аварийного состояния. Сейчас объект законсервирован, находится под военной охраной. Кадеты переехали в новый корпус на улице Суворова. Интересно, что решение о передаче зданий на баланс муниципалитета в Минобороны РФ приняли сегодня, 24 июня, — в день выпуска кадет.

#Общество#Новости#Омская область#Кадетский корпус#Собственность#Ольга Акамова
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