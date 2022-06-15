Омским садоводам пригрозили судами из-за бешеных долгов за электричество

Должников назвала Омская энергосбытовая компания — некоторые жители садовых товариществ, объединенных в ассоциацию «Осташково», игнорируют счета за электроэнергию. Долг достиг уже 19 млн рублей, его обязали выплатить по суду.
Вместе с приставами представители компании провели рейд, чтобы установить должностных лиц, уклоняющихся от исполнения решения судов. За игнорирование решений суда должников ждет уголовная ответственность по статье 315, отметили в ОЭК.
В компании признали, что значительная часть жителей «Осташково» — добросовестные плательщики. Однако некоторые из них оплачивают счета не по квитанциям через лицевой счет компании напрямую, а в кассу СНТ наличными средствами. В таком случае представители СНТ могут распоряжаться деньгами на свое усмотрение, не погашая долги за электроэнергию.
Если представители ассоциации «Осташково» не погасят долги перед ресурсоснабжающей организацией, долг придется взыскивать через суд, предупредили в компании.
О возможном отключении электроэнергии в СНТ в компании не говорят. За чей счет представители «Осташково» будут погашать долг, также не уточняется.