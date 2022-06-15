Омским садоводам пригрозили судами из-за бешеных долгов за электричество

В компании признали, что значительная часть жителей «Осташково» — добросовестные плательщики. Однако некоторые из них оплачивают счета не по квитанциям через лицевой счет компании напрямую, а в кассу СНТ наличными средствами. В таком случае представители СНТ могут распоряжаться деньгами на свое усмотрение, не погашая долги за электроэнергию.