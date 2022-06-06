Да будет свет! На фонари в темных частях Омска потратят 10 млн рублей

Известно, что с начала года уже обустроили освещение на улице Институтская и на участке улицы Ватутина. Осенью этого года в городе подключат еще три линии освещения в микрорайоне по улицам Завертяева и Стороженко, на улице Тюленина. Также на путепроводе по улице 15-я Рабочая наладят работу уличных светильников. Работы проводит АО «Омскэлектро».