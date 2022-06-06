Да будет свет! На фонари в темных частях Омска потратят 10 млн рублей

Как сообщили в пресс-службе мэрии Омска, до конца года на освещение Омска заложили 10 млн рублей. На эти деньги планируется установить 311 новых светоточек.
Известно, что с начала года уже обустроили освещение на улице Институтская и на участке улицы Ватутина. Осенью этого года в городе подключат еще три линии освещения в микрорайоне по улицам Завертяева и Стороженко, на улице Тюленина. Также на путепроводе по улице 15-я Рабочая наладят работу уличных светильников. Работы проводит АО «Омскэлектро».
За четыре года в Омске восстановлено более 50 км линий наружного освещения — это 1 957 светоточек. После обращения юного омича на программу «Диалог с губернатором» появился дополнительный светильник на пешеходном переходе в районе пересечения улиц Звездова и 20-я Линия.