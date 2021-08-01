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Надежда на достройку метро, эвакуация детского лагеря, перенос Дня города в Омске

1 августа 2021, 09:41
Фото: Город55
Итоги недели — версия Города55.

Начало недели ознаменовалось дискуссией вокруг полумертвой темы метро. Вице-премьер Марат Хуснуллин во время прямого эфира в Instagram заявил, что в Омске будут достраивать метро. При этом он оговорился, что развивать метро нужно только в Москве и Санкт-Петербурге. Это может значить, что в Омске тоннели метро будут использовать для трамваев.

Эксперт считает, что постройка метро в Омске решит проблемы с экологией
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Из-за коронавируса в Омской области пришлось эвакуировать лагерь. Спустя пару дней после начала смены у одной из вожатых нашли коронавирус, хотя перед заездом всех вожатых тестировали. Детей отправили по домам. Самое интересное — смена должна была называться «Коронные игры».

Отправили по домам. В летнем лагере под Омском нашли коронавирус
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Другая коронавирусная проблема — перенос празднования Дня города. Из-за роста заболеваемости концерт и салют решили перенести на сентябрь.

Празднование Дня города в Омске перенесли на 12 сентября
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Скандал с деревьями разрешился в лучшую сторону: аллею у Концертного зала не будут сносить ради остановки. Мэр Омска Оксана Фадина запретила это делать. А вот с переносом елей с территории ООО «Кедр» в парке 30-летия ВЛКСМ все немного сложнее.

Фадина запретила сносить деревья под остановку на проспекте Карла Маркса в Омске
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Бывшая замминистра культуры Омской области Анна Статва заболела коронавирусом, хотя поставила прививку. Попасть на прием к врачу у нее не получилось, выбивать прохождение МСКТ пришлось через знакомых. Минздрав оперативно отреагировал на ее жалобу, и домой к бывшей чиновнице отправили сразу двух врачей.

К больной ковидом экс-чиновнице Анне Статве пришли «сразу два врача»
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Омичка Виталина Бацарашкина на олимпиаде в Токио завоевала еще две медали — золотую и серебряную. Несмотря на такой успех, девушка вынуждена была привозить патроны с соревнований, так как в омских тирах боеприпасов сильно не хватает. Тем временем Бацарашкину повысили до звания лейтенанта Росгвардии — в Симферополе она служит инструктором по спорту высшей квалификации при управлении Южного округа Росгвардии. Еще один омич Мартин Малютин принес сборной России серебряную медаль в составе эстафетной команды из четырех человек на дистанции в 200 метров.

Стало известно, сколько заработала на Олимпиаде омичка Виталина Бацарашкина
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