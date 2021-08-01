Надежда на достройку метро, эвакуация детского лагеря, перенос Дня города в Омске

Омичка Виталина Бацарашкина на олимпиаде в Токио завоевала еще две медали — золотую и серебряную. Несмотря на такой успех, девушка вынуждена была привозить патроны с соревнований, так как в омских тирах боеприпасов сильно не хватает. Тем временем Бацарашкину повысили до звания лейтенанта Росгвардии — в Симферополе она служит инструктором по спорту высшей квалификации при управлении Южного округа Росгвардии. Еще один омич Мартин Малютин принес сборной России серебряную медаль в составе эстафетной команды из четырех человек на дистанции в 200 метров.