Фадина запретила сносить деревья под остановку на проспекте Карла Маркса в Омске

«Считаю, что необходимо рассмотреть другие варианты размещения остановки и светофорного объекта, чтобы не только обеспечить безопасность людей, но и сохранить существующие зеленые насаждения. Уверена, после детального обсуждения с горожанами мы найдем оптимальное решение», — пишет мэр Омска в своем Instagram.