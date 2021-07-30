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Фадина запретила сносить деревья под остановку на проспекте Карла Маркса в Омске

30 июля 2021, 10:19
Фото: Город55
В своем аккаунте Instagram мэр Омска Оксана Фадина сообщила, что зеленые насаждения на Карла Маркса сохранят и не будут сносить для установки новой остановки и светофора.

Сегодня Оксана Фадина высказалась в соцсети о том, что поддерживает обращения граждан, протестующих против вырубки.

Фадина поручила своим заместителям разобраться в ситуации и принять новое решение, учитывающее пожелания омичей.

«Считаю, что необходимо рассмотреть другие варианты размещения остановки и светофорного объекта, чтобы не только обеспечить безопасность людей, но и сохранить существующие зеленые насаждения. Уверена, после детального обсуждения с горожанами мы найдем оптимальное решение», — пишет мэр Омска в своем Instagram.

Фото: скриншот поста

Напомним, что участок проспекта Карла Маркса признали очагом многих ДТП. Ранее комиссия по сносу, обрезке и восстановлению зеленых насаждений в администрации города согласовала вырубку аллеи напротив Концертного зала.

#Новости#Оксана Фадина#Мэр#Касается каждого#Общество
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