Фадина запретила сносить деревья под остановку на проспекте Карла Маркса в Омске

Сегодня Оксана Фадина высказалась в соцсети о том, что поддерживает обращения граждан, протестующих против вырубки.
Фадина поручила своим заместителям разобраться в ситуации и принять новое решение, учитывающее пожелания омичей.
«Считаю, что необходимо рассмотреть другие варианты размещения остановки и светофорного объекта, чтобы не только обеспечить безопасность людей, но и сохранить существующие зеленые насаждения. Уверена, после детального обсуждения с горожанами мы найдем оптимальное решение», — пишет мэр Омска в своем Instagram.
Напомним, что участок проспекта Карла Маркса признали очагом многих ДТП. Ранее комиссия по сносу, обрезке и восстановлению зеленых насаждений в администрации города согласовала вырубку аллеи напротив Концертного зала.