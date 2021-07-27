Эксперт считает, что постройка метро в Омске решит проблемы с экологией

Posted 27 июля 2021,, 04:40
Published 27 июля 2021,, 04:40
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
По информации издания, вице-премьер Марат Хуснуллин во время прямого эфира в Instagram заявил, что в Омске будут достраивать метро. Он рассказал, что обсуждал этот вопрос с главой Омской области Александром Бурковым.
В мае губернатор говорил, что вопрос строительства метро пока не собираются закрывать, а все построенные объекты планируют сохранить. При этом для завершения строительства первого пускового участка из пяти станций потребуется более 34 млрд рублей. В бюджете региона таких денег «никогда» не найдут. Обсуждается вопрос создания единой транспортной сети города.
По мнению политолога Юрия Москвича, вопрос с постройкой метро в регионе тянется с 70-х годов. Эксперт объяснил, что все упирается в деньги. Можно пойти на компромисс и достроить метро в городах-миллионниках, в которых уже пытались это сделать.
Так, во время визита в Красноярск в июле Марат Хуснуллин сообщил об использовании под метро уже пробитых туннелей и дальнейшей постройке наземной сети. При этом ранее президент Владимир Путин сказал, что вопрос о достройке метро в Челябинске решат с помощью объединения его с трамвайной сетью.
Ситуация с долгим ожиданием метро наблюдается в Омске и Красноярке. Оба эти города имеют экологические проблемы, которые можно было бы решить за счет постройки метрополитена.
«В этом смысле строительство метро решает несколько проблем, — объяснил эксперт. — С одной стороны, оно сохраняет вклад прежних поколений, с другой — эффективно решает экологические проблемы. Кроме того, города становятся более привлекательными для проживания, там может остановиться утечка кадров».
Однако политолог уверен, что решение вопроса с омским метро зависит не только от федералов, но и от Александра Буркова. На завершение проекта повлияет то, насколько глава региона может работать с разными подрядчиками и подбирать оптимальный по стоимости вариант.