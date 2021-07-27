Эксперт считает, что постройка метро в Омске решит проблемы с экологией

Так, во время визита в Красноярск в июле Марат Хуснуллин сообщил об использовании под метро уже пробитых туннелей и дальнейшей постройке наземной сети. При этом ранее президент Владимир Путин сказал, что вопрос о достройке метро в Челябинске решат с помощью объединения его с трамвайной сетью.