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Posted 27 июля 2021,, 04:40

Published 27 июля 2021,, 04:40

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Эксперт считает, что постройка метро в Омске решит проблемы с экологией

27 июля 2021, 04:40
По мнению политолога Юрия Москвича, постройка метро в Омске могла бы решить сразу несколько проблем.

По информации издания, вице-премьер Марат Хуснуллин во время прямого эфира в Instagram заявил, что в Омске будут достраивать метро. Он рассказал, что обсуждал этот вопрос с главой Омской области Александром Бурковым.

В мае губернатор говорил, что вопрос строительства метро пока не собираются закрывать, а все построенные объекты планируют сохранить. При этом для завершения строительства первого пускового участка из пяти станций потребуется более 34 млрд рублей. В бюджете региона таких денег «никогда» не найдут. Обсуждается вопрос создания единой транспортной сети города.

По мнению политолога Юрия Москвича, вопрос с постройкой метро в регионе тянется с 70-х годов. Эксперт объяснил, что все упирается в деньги. Можно пойти на компромисс и достроить метро в городах-миллионниках, в которых уже пытались это сделать.

Так, во время визита в Красноярск в июле Марат Хуснуллин сообщил об использовании под метро уже пробитых туннелей и дальнейшей постройке наземной сети. При этом ранее президент Владимир Путин сказал, что вопрос о достройке метро в Челябинске решат с помощью объединения его с трамвайной сетью.

Ситуация с долгим ожиданием метро наблюдается в Омске и Красноярке. Оба эти города имеют экологические проблемы, которые можно было бы решить за счет постройки метрополитена.

«В этом смысле строительство метро решает несколько проблем, — объяснил эксперт. — С одной стороны, оно сохраняет вклад прежних поколений, с другой — эффективно решает экологические проблемы. Кроме того, города становятся более привлекательными для проживания, там может остановиться утечка кадров».

Однако политолог уверен, что решение вопроса с омским метро зависит не только от федералов, но и от Александра Буркова. На завершение проекта повлияет то, насколько глава региона может работать с разными подрядчиками и подбирать оптимальный по стоимости вариант.

#Омск сегодня#Город#Метро#Александр Бурков#Новости
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