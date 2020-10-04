В октябре в Омске выпадет рекордное число осадков

Уже известно, какая погода ждет омичей сегодня и в ближайшие пару дней. Так, по данным Обь-Иртышского УГМС, 4 октября будет облачно, с прояснениями. Похолодает: +3… +8 градусов днем. Ожидают небольшие осадки и ветер до 14 метров в секунду.