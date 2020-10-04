В октябре в Омске выпадет рекордное число осадков

Posted 4 октября 2020,, 04:10
Published 4 октября 2020,, 04:10
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
«За месяц будет не больше 10 дождливых и снежных дней со средней температурой в ночные часы от -5…-7 градусов, а днем до +4…+6 градусов», — цитирует Гидрометцентр информационное агентство «СуперОмск».
Также синоптики сообщили изданию, что в октябре выпадет рекордно малое количество осадков, то есть менее 34 миллиметров, что фиксировалось в прошлые годы.
Уже известно, какая погода ждет омичей сегодня и в ближайшие пару дней. Так, по данным Обь-Иртышского УГМС, 4 октября будет облачно, с прояснениями. Похолодает: +3… +8 градусов днем. Ожидают небольшие осадки и ветер до 14 метров в секунду.
Сегодня ночью прогнозируют минусовую температуру — похолодает до -1. Местами по области выпадет небольшой снег. Ветер немного успокоится — от 4 до 9 метров в секунду.
Новая неделя начнется с небольшого снега местами. Температура воздуха +1…+6 градусов. Ожидают ветер до 12 метров в секунду.
В ночь с 5 на 6 октября столбик термометра может опуститься до 0 градусов. Возможны небольшие осадки и ветер до 9 метров в секунду.