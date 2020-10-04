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Posted 4 октября 2020,, 04:10

Published 4 октября 2020,, 04:10

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

В октябре в Омске выпадет рекордное число осадков

4 октября 2020, 04:10
Предварительный прогноз о погоде в октябре 2020 года сделали в Обь-Иртышском УГМС. Уже детально известно, что ждет омичей в ближайшие три дня.

«За месяц будет не больше 10 дождливых и снежных дней со средней температурой в ночные часы от -5…-7 градусов, а днем до +4…+6 градусов», — цитирует Гидрометцентр информационное агентство «СуперОмск».

Также синоптики сообщили изданию, что в октябре выпадет рекордно малое количество осадков, то есть менее 34 миллиметров, что фиксировалось в прошлые годы.

Уже известно, какая погода ждет омичей сегодня и в ближайшие пару дней. Так, по данным Обь-Иртышского УГМС, 4 октября будет облачно, с прояснениями. Похолодает: +3… +8 градусов днем. Ожидают небольшие осадки и ветер до 14 метров в секунду.

Сегодня ночью прогнозируют минусовую температуру — похолодает до -1. Местами по области выпадет небольшой снег. Ветер немного успокоится — от 4 до 9 метров в секунду.

Новая неделя начнется с небольшого снега местами. Температура воздуха +1…+6 градусов. Ожидают ветер до 12 метров в секунду.

В ночь с 5 на 6 октября столбик термометра может опуститься до 0 градусов. Возможны небольшие осадки и ветер до 9 метров в секунду.

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