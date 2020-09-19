Омичей ждет холодное начало рабочей недели

Завтра, 20 сентября, ночью ожидаются заморозки до -5 градусов, но днем потеплеет вплоть до +24. Осадков в этот день не ожидается, но поднимется юго-восточный ветер со скоростью 8-13 м/с, а в некоторых отдельных районах порывы будут достигать скорости 15-20 м/с.
В понедельник, 21 сентября, будет последний относительно теплый осенний день. Ночью не ожидается осадков, а днем температура поднимется до +20 градусов. В некоторых районах максимальная температура воздуха составит +10 градусов. Осадков также в основном не ожидается, но по северной половине местами пройдет небольшой дождь. Сильный юго-западный ветер сохранится.
Во вторник, 22 сентября, ожидается похолодание. Ночью температура будет держаться на отметку в 0 градусов, а днем не поднимется выше +13 градусов. Весь день пройдет без существенных осадков. Ветер поменяется на юго-западный со скоростью 7-12 м/с.