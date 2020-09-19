Омичей ждет холодное начало рабочей недели

Завтра, 20 сентября, ночью ожидаются заморозки до -5 градусов, но днем потеплеет вплоть до +24. Осадков в этот день не ожидается, но поднимется юго-восточный ветер со скоростью 8-13 м/с, а в некоторых отдельных районах порывы будут достигать скорости 15-20 м/с.