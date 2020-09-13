В Омскую область вернется лето

Posted 13 сентября 2020,, 04:18
Published 13 сентября 2020,, 04:18
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
По данным гидрометцентра, сегодня, 13 сентября, температура воздуха +20… +25 градусов. Осадков и сильных порывов ветра не ожидается. За окном — переменная облачность.
Ночью столбик термометра может опуститься до +6. Ветер станет тише — от 3 до 8 метров в секунду. В утренние часы местами ожидают туман.
Новая неделя солнечно. Завтра, 14 сентября, температура поднимется до +24 градусов. Без осадков и сильного ветра.
В ночь с 14 на 15 сентября похолодает до +7. Ветер от 5 до 10 метров в секунду. Осадков не ожидается.
А вот во вторник, 15 сентября, местами пройдет небольшой дождь. В отдельных районах области температура опустится до +15. В остальных ожидают потепление — +20… +25 градусов. Возможны сильные порывы ветра — местами до 20 метров в секунду.