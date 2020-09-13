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Posted 13 сентября 2020,, 04:18

Published 13 сентября 2020,, 04:18

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

В Омскую область вернется лето

13 сентября 2020, 04:18
На улице будет тепло, солнечно и почти без осадков. К середине сентября в Омскую область, кажется, пришло бабье лето. Прогноз погоды на ближайшие три дня опубликовало Обь-Иртышское УГМС.

По данным гидрометцентра, сегодня, 13 сентября, температура воздуха +20… +25 градусов. Осадков и сильных порывов ветра не ожидается. За окном — переменная облачность.

Ночью столбик термометра может опуститься до +6. Ветер станет тише — от 3 до 8 метров в секунду. В утренние часы местами ожидают туман.

Новая неделя солнечно. Завтра, 14 сентября, температура поднимется до +24 градусов. Без осадков и сильного ветра.

В ночь с 14 на 15 сентября похолодает до +7. Ветер от 5 до 10 метров в секунду. Осадков не ожидается.

А вот во вторник, 15 сентября, местами пройдет небольшой дождь. В отдельных районах области температура опустится до +15. В остальных ожидают потепление — +20… +25 градусов. Возможны сильные порывы ветра — местами до 20 метров в секунду.

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