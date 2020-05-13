Кого убила самоизоляция: в Омске массово распродают бизнес

Posted 13 мая 2020,, 06:21
Published 13 мая 2020,, 06:21
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
По самому пессимистичному прогнозу, озвученному вице-губернатором Омской области Дмитрием Ушаковым, из-за режима самоизоляции исчезнуть может до 60% всего малого бизнеса, а без работы останутся 130 тыс омичей. Даже при снятии ограничений (на что в нынешней ситуации рассчитывать не приходится) предприниматели еще не скоро оправятся от удара. При этом далеко не все арендодатели пошли на уступки бизнесу с арендной платой, а анонсированные властями льготы работают не для всех. Банки, например, отказывают компаниям в беспроцентных кредитах на выплату зарплаты, а сами условия льготного кредитования многие бизнесмены считают невыполнимыми.
Четкой статистики, какой урон понес малый и средний бизнес, еще нет, но сам он отреагировал на ситуацию валом предложений о продаже предприятий. Только на сайте «Авито» их сейчас около 250. Разумеется, часть объявлений перекочевала из докризисных времен (хотя и в этих случаях цена упала в разы), но все равно большой прирост очевиден. Иногда владельцы в качестве причины указывают другие обстоятельства (переезд, декрет и т. д.), однако в этом может быть доля лукавства: многие не хотят сходу отпугивать покупателей безрадостной картиной. Другие же в телефонных разговорах честно признали, что разорились из-за режима ограничений. Причем в плане продажи все тоже глухо.
Общепит
Только в сфере общепита насчитывается больше 30 объявлений (считая точки продажи алкоголя). Из них пять о продаже кальянных и лаунж-баров («Дымадом» на ул. Перелета, «Манго» в Городке Нефтяников, Cube на пр. Комарова, Big Bog на Красном Пути и «Кальянная на Гусарова»). Стоимость — от 800 до 280 тыс руб.
«Отрываю от сердца, не побоюсь этого слова, легендарную кальянную… Причина продажи — только в невозможности работать сейчас. Как только закончится режим самоизоляции — сниму с продажи и буду работать сам. Место, заряженное на успех», — пишет владелец кальянной «Дымадом».
Владелец лаунж-бара Big Bog Артем по телефону признался, что бизнес погиб и никаких перспектив он не видит. Он сам и четверо его сотрудников остались без дохода, единственное, что остается, — попытаться продать заведение. За льготами он не обращался, потому что все его знакомые получили отказ.
«Аренду-то мне никто не отменял. Скидку сделали, но это не сыграло большой роли. Как объявили закрытие, так мы не работаем. Соответственно, деньги заведение не приносит, аренду платить нечем, сотрудников обеспечивать тоже нечем. Никто никому не помогает, все сидят без работы. Я также сижу без работы и без денег. Предложений о покупке нет. В данной ситуации, думаю, все будет глухо», — рассказал Артем.
Недавно омский предприниматель Андрей Семикин выставил на продажу известную сеть кафе «Суши БамБуши». Три заведения со всем оборудованием продаются по минимальной цене — 7 млн рублей. «Нам, как оказалось, продать дешево выгоднее, чем платить потом просрочки и проценты по кредитам. Мы не подходим ни под одну из категорий для получения господдержки в связи с коронавирусом», — прокомментировал предприниматель «Омскрегиону».
Также в Омске продается несколько кафе (2.7 млн — 650 тыс рублей), в том числе известная кофейня «Желтый лось» на Любинском проспекте (1.7 млн). Владелец последней Анатолий рассказал, что решил продать заведение еще два месяца назад, до «карантина», так как хочет перейти в другую отрасль. Однако самоизоляция крайне пагубно повлияла на бизнес. Кофейня продолжила работать в режиме «навынос», но каждый день улицу Ленина перекрывает полиция: работать разрешается, но людей туда все равно не пускают. Владелец не рассчитывает продать заведение, пока не снимут ограничения.
Оказались в продаже также порядка десятка павильонов (их готовы уступить по цене от 600 тыс до 20 тыс рублей), популярное у студентов «Политеха» бистро Mix Food, пекарни, бакалейные отделы, точки в закрытых ТЦ.
Еще продается около десятка магазинов разливных напитков. Торговля алкоголем не претерпела никаких изменений, но некоторых, видимо, встревожил возможный запрет на работу «пивнушек» на первых этажах жилых домов. А кто-то признался в объявлениях, что продает бизнес «в связи со срочной надобностью денежных средств». Цены невысокие — купить точку можно даже за 100-150 тыс рублей.
Салоны красоты
Около 20 объявлений насчитывается в сфере салонов красоты, парикмахерских, соляриев и т. д. Этим организациям разрешили работать с 1 мая (при условии отдельного входа), но месячный простой, очевидно, пережили не все. На «Авито» есть и старые объявления. Например, салон «Шик`кель» на ул. Жукова продается уже два года, цена даже с учетом снижения составляет 8.8 млн рублей. А салон Platinum Black на ул. Петра Некрасова снизил цену с 5 млн до 2.2, потом и до 1.9 млн.
Но самый массовый сегмент составляют более демократичные предложения. Салоны, парикмахерские, спа-центры и студии загара можно приобрести по цене от 500 тыс до 65 тыс рублей. А кабинеты и кресла в аренду сдаются за 5-7 тыс рублей.
Владелица одной из студий загара в Амурском поселке, выставленной на продажу за 350 тыс рублей, признала, что причиной продажи стало принудительное закрытие. Студия не работает и сейчас, так как находится в закрытом торговом комплексе. Ей сделали небольшую скидку по аренде, но платить все равно нечем. Женщина ищет работу по найму.
«И так не сильно большой доход был — очень средний. Еще и эта ситуация. Вообще не тянем. У меня дети, семья, еще и квартиру снимаем, очень тяжело стало. По продаже — тишина, никто не звонит. Вряд ли я буду возобновлять бизнес, скорее всего, буду работать [по найму]», — рассказала Елена.
Гостиницы и банкетные залы
На продаже сейчас находится база отдыха в сосновом бору. Покупателю сулят доход около 1 млн в месяц (сомнительно, учитывая запрет на бронь как минимум до лета). Стоимость базы с бассейном, футбольным полем и водопадом — 50 млн рублей. Владелец по телефону категорически опроверг, что продажа связана с упадком в турсфере, но вряд ли у бизнеса все в порядке. Также продается не менее двух мини-гостиниц. «Прибыльное дело на все времена. Продажа в связи с расширением другого бизнеса», — самоуверенно пишет продавец одной из них, стоимостью 699 тыс рублей. Владелица другого заведения на 21-й Амурской (550 тыс) признает, что все очень плохо, арендодатели на уступки не пошли и выставляют «необъятные» счета, несмотря на то, что гостиница не работает с конца марта. Покупателей при этом нет.
Кроме того, продаются два банкетных зала (9.5 млн и 450 тыс рублей) с возможностью торга за срочность и помещение под барбершоп (70 тыс) — бывшая лаунж-зона.
Цветы
Еще минимум семь предложений касается продажи цветочного бизнеса. Это и крупные салоны в центре города за 4.5 млн рублей, и точки в гипермаркетах за 200 тыс, и маленькие киоски за 60 тыс. Владелец цветочного магазина стоимостью 3.8 млн сообщил, что продает его по другой причине, однако отрасль, по его словам, пострадала сильнее многих, и магазины действительно распродаются.
«У нас же „скоропорт“, все цветочники погорели. Сейчас идет продажа либо киосков, либо мест в торговых центрах. Что самое удивительное: я зашел в „Магнит“ — там цветы закрыты, обувной магазин закрыт, а церковная лавка работает. В „Ленту“ заходишь — толпа народа. А у нас 10-20 человек за рабочий день бывает, люди вообще не пересекаются», — сетует он.
По его словам, легально разрешили работать в этой сфере только пяти предпринимателям, остальные вынуждены были закрыться. Причем пострадала не только розница, но и опт, потому что оплаченные поставки некуда было деть.
«Мы на 300 тысяч цветов просто выкинули. Мой товарищ в Советском округе просто выставил их и раздавал бесплатно», — рассказывает бизнесмен. Он также отметил, что из-за перебоев с авиарейсами и падения рубля цены выросли на 26-30%. К 9 Мая из-за отмены мероприятий продажи тоже не выросли.
«Единственное, благодарим Бога, что коронавирус не перед 8 Марта „объявили“. Если бы так, не знаю, наверное, процентов 70 цветочников закрылись», — говорит он.
По его прогнозам, среди оптовиков никто не уйдет, а розница потеряет не менее 20% игроков, многие перейдут в продуктовую отрасль.
Торговые комплексы и магазины
В других сферах мы выделим продажу целого ТК на ул. Бородина (2.7 млн рублей), нескольких сервисов по ремонту компьютеров (1.5 млн — 300 тыс), шоурума (650 тыс) и фитнес-клуба на Рождественского (350 тыс). Кроме того, продаются несколько простаивающих детских клубов и образовательных центров, магазины канцелярии, текстиля, ателье в модном доме «Роба», соляная пещера.
«28 марта как закрылся, так и не работаю, хотя нужно платить за охрану, интернет. За аренду вроде договорился, не платим сейчас, но не думаю, что арендодатель тоже откуда-то деньги берет. Я один работаю, но у меня есть помощница. Я ей заплатил 12 тыс рублей за один месяц, за второй, но дальше у меня нет денег. Даже если я откроюсь, я не смогу платить полную ставку, потому что народ не пойдет ко мне после такого — все дома сидят без денег. То есть еще месяц-два я буду в минусе полном», — рассказал Глеб, владелец соляной пещеры в Кировском округе, продающейся за 550 тыс.
В автомобильной сфере на продаже находятся автосервисы (7.8 млн), несколько СТО и шиномонтажных мастерских (от 950 до 280 тыс).
Отметим также, что рынок понемногу пытается адаптироваться к новым условиям. Так, закрытию «всего» противопоставляется возможность заработать на производстве масок, бахил и продаже антисептиков. Например, за 350 тыс продается швейный цех, за 790 тыс — франшиза «бахильного бизнеса», а магазины косметики пытаются рекламировать себя через торговлю средствами дезинфекции.
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По мнению экономиста, заведующего кафедрой «Региональная экономика и управление территориями» ОмГУ Олега Роя, распродающийся бизнес исчезнет окончательно — на его место некому прийти, перспективы продажи очень сомнительны. Предприниматели или обанкротятся, или уйдут в тень.
«Я не вижу возможности, чтобы кто-то пришел на их место. У нас бизнес достаточно позиционированный, не так много людей, которые реально готовы им заниматься. Но людям все равно нужно что-то делать, возникнут какие-то новые формы. Я к этому подхожу и с оптимизмом, и с пессимизмом. Другое дело, что значительная часть бизнеса может уйти в тень. Что касается новых форм, то это связано главным образом с возможностью вести бизнес удаленно. Кто-то будет меньше работников в офисах держать. Поувольняют большую часть работников и оставят только тех, кто умеет работать с новыми технологиями. Остальные пополнят рынок безработных, и это будет очередное давление на государственную социальную систему», — считает Рой.