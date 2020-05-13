Кого убила самоизоляция: в Омске массово распродают бизнес

«28 марта как закрылся, так и не работаю, хотя нужно платить за охрану, интернет. За аренду вроде договорился, не платим сейчас, но не думаю, что арендодатель тоже откуда-то деньги берет. Я один работаю, но у меня есть помощница. Я ей заплатил 12 тыс рублей за один месяц, за второй, но дальше у меня нет денег. Даже если я откроюсь, я не смогу платить полную ставку, потому что народ не пойдет ко мне после такого — все дома сидят без денег. То есть еще месяц-два я буду в минусе полном», — рассказал Глеб, владелец соляной пещеры в Кировском округе, продающейся за 550 тыс.