Омичи назвали «халтурой» ремонт у озера Кирпичка

«На объекте благоустройства озеро „Кирпичка“ работы находятся на завершающей стадии. Подрядная организация ООО „Производственно-Строительная Фирма“ не уложилась в контрактные сроки и не выполнила весь необходимый объем работ. Но, не смотря на неоднократные требования принять меры — нарастить темпы производства работ, увеличить количество персонала на объекте, ввести дополнительные рабочие смены, чтобы сократить отставание от графика — ситуация кардинально не менялась», — объяснили в администрации Омска.