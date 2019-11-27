Омичи назвали «халтурой» ремонт у озера Кирпичка

Отзыв с красноречивыми фотографиями был опубликован сегодня, 27 ноября, в паблике «ЧП Омск». Автор записи рассказала, что в минувшие морозные дни рабочие продолжали укладывать плитку, и из-за налетевшего снега между ее фрагментами появились большие зазоры.
«Стрекозу из басни напомнили. Лето кончилось внезапно. Теперь остается только дождаться весны, чтобы четко понять, что зимой этого делать нельзя. Только денег потраченных уже будет не вернуть. Халтура», — заключила горожанка.
На отзыв омички отреагировали в горадминистрации. Там сообщили, что ремонт все еще не закончен, хотя сдача объекта была назначена на 1 сентября.
«На объекте благоустройства озеро „Кирпичка“ работы находятся на завершающей стадии. Подрядная организация ООО „Производственно-Строительная Фирма“ не уложилась в контрактные сроки и не выполнила весь необходимый объем работ. Но, не смотря на неоднократные требования принять меры — нарастить темпы производства работ, увеличить количество персонала на объекте, ввести дополнительные рабочие смены, чтобы сократить отставание от графика — ситуация кардинально не менялась», — объяснили в администрации Омска.
Также в ведомстве сообщили, что работы, несмотря на недобросовестность подрядчика, закончатся в этом году, а пока у озера установили бортовые камни, щебеночные основания и уложили тротуарную плитку. «Обнаруженные дефекты и недочеты будут устраняться», — пояснили в мэрии.
Напомним, ремонт у озера Кирпичка на Левобережье проводит «Производственно-строительная фирма». По национальному проекту из бюджета на работы было выделено 8 млн 192 тыс рублей. Изначально планировалось завершить ремонт к 1 сентября, затем сроки перенесли на 1 октября, но рабочие вновь не успели все закончить. Тогда окончанием ремонта подвинули на середину октября.