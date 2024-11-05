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Капитальный ремонт

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Ноябрь
Виталий Хоценко встретился с новым руководителем Сибуправтодора
5 ноября, 12:02
Большие перемены: названы омские школы и детсады, которые отремонтируют к 2027 году
1 ноября, 06:06
Октябрь
Жить в комфорте. В Омске хотят построить кампус для студентов
Об этом решении рассказал глава региона в рамках рабочей поездки в столицу.
31 октября, 02:50
В Омске добавят автобусов на популярный маршрут из центра на Левый берег
18 октября, 04:39
Глава Омского района посетил с рабочей поездкой Иртышское сельское поселение
11 октября, 10:45
Боятся замерзнуть зимой. Омичи пожаловались на сгнившие трубы отопления
3 октября, 05:07
Очередной перенос? Когда закончат ремонт омского ТЮЗа за 792 млн рублей
2 октября, 05:15
Сентябрь
Тепло в каждый дом. В Омске осталось устранить еще 320 повреждений на сетях
26 сентября, 05:55
В Омске начался отопительный сезон, но проблемы с горячей водой остались
23 сентября, 06:30
Дело рук утопающих. Жильцам дома на Пригородной придется самим ремонтировать стены
10 сентября, 10:31
2,7 миллиарда. В Омске все же заключили контракт на ремонт моста у Телецентра
Работы необходимо выполнить до 30 октября 2026 года. Это переустройство сетей связи, демонтаж конструкций, снос деревьев и другие.
3 сентября, 06:45
Все подрядчики найдены. Омские власти потратят на ремонт подземного перехода 27 млн
2 сентября, 13:24
Июль
Соответствует требованиям безопасности. В 2024 году в Омске заменят 218 лифтов
За 2024 год омский Фонд капитального ремонта заменит 218 лифтов в 53 многоквартирных домах.
15 июля, 11:58
Разрешение получено. В Омске реконструируют учебный корпус СибГУФКа
О планах по реконструкции омского университета физической культуры рассказали в компании «Единый заказчик», в рамках ремонта на территории вуза появится новый крытый каток.
15 июля, 09:24
Мост — как пальто. Экс-гендиректор НПО «Мостовик» высказался о ремонте омского моста
11 июля, 11:53
Завысили цены. В Омске УК «Наш Сервис» заставили вернуть 1,5 млн в городской бюджет
10 июля, 05:59
Сколько стоит ремонт квартир в России в 2024 году
Сотрудники Циан.Журнал проанализировали рынок ремонтных услуг этого года и представили информацию об актуальной стоимости ремонта квартир. Подробнее — в материале Города55.
9 июля, 21:10
Идет капремонт путей. Омичей предупредили о временных изменениях в движении трамваев
8 июля, 06:34
В Контрольно-счетной палате раскритиковали развязку у Ленинградского моста в Омске
7 июля, 11:58
15 метров за 5 миллионов. В Омской области возведут мост через реку Чебаклинка
7 июля, 04:39

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