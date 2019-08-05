Эпоха Яркового: громкие уголовные дела и «добровольные» отставки судей

«Тогда я повел своего подзащитного сразу на прием к председателю облсуда Ярковому. Тот посмотрел на мои жалобы, говорит, что надо обращаться в президиум. Я показываю ответ из президиума, что мне нужно идти в другой суд. Он улыбнулся, говорит: „Обратитесь еще раз“. И вот при повторном обращении штраф моему клиенту снизили. То есть человек посмотрел на документы, сразу все услышал, понял и дал верную и законную оценку ситуации, мне это врезалось в память. Может, у кого-то есть претензии к Ярковому, но точно не у меня. Омские суды — далеко не худшие в стране, думаю, что это тоже его заслуга», — отметил Мотовилов.