Эпоха Яркового: громкие уголовные дела и «добровольные» отставки судей

Posted 5 августа 2019,, 02:00
Published 5 августа 2019,, 02:00
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
В июле 2019 года полномочия главного судьи Омской области Владимира Яркового истекли. После 12 лет правления он отказался выдвигаться на новый шестилетний срок. Причина проста — 1 января 2019 года Владимиру Ярковому исполнилось 69 лет, предельный возраст на работе главы облсуда — 70 лет. Обязанности главы облсуда теперь исполняет Мария Храменок.
Человек-эпоха
Владимир Алексеевич Ярковой родился 1 января 1951 года в селе Ермоловка Калачинского района Омской области в семье сельских учителей. После армии в 1979 году окончил юридический факультет Омского государственного университета, был учеником одного из самых известных юристов России — Алексея Казанника.
В судебной системе начал работать в 1980 году, сначала в Октябрьском суде, затем карьера пошла в гору — Ярковой стал заместителем председателя Омского областного суда. В 2001 году стал Заслуженным юристом России, в 2007 году был впервые избран председателем облсуда. В его должностные обязанности прямо не входило рассмотрение дел, но как глава облсуда он имел право опротестовать или приостановить исполнение решений своих подчиненных.
«К сожалению, я не могу сказать, что наша система абсолютно чиста. Тем не менее контроль налажен достаточно жестко, и если возникают подозрения, на них всегда реагируют. Далеко не все из числа добровольно ушедших у нас в отставку судей на самом деле ушли действительно добровольно», — приводила слова Яркового газета «Коммерческие вести» в 2012 году.
При Владимире Ярковом с 1 января 2012 года была введена новая инстанция обжалования решений судов — апелляция. Она позволяла другому судье заново рассмотреть дело и вынести новое решение, в отличие от кассации, которая могла либо его утвердить, либо отменить.
Адвокат Андрей Мотовилов вспомнил для Города55 историю об опыте личного общения с Ярковым и работе суда на момент, когда апелляция еще не была введена. По решению кассации его подзащитному должны были снизить назначенный штраф из-за пребывания в СИЗО, однако обращения адвоката в суд не были услышаны.
«Тогда я повел своего подзащитного сразу на прием к председателю облсуда Ярковому. Тот посмотрел на мои жалобы, говорит, что надо обращаться в президиум. Я показываю ответ из президиума, что мне нужно идти в другой суд. Он улыбнулся, говорит: „Обратитесь еще раз“. И вот при повторном обращении штраф моему клиенту снизили. То есть человек посмотрел на документы, сразу все услышал, понял и дал верную и законную оценку ситуации, мне это врезалось в память. Может, у кого-то есть претензии к Ярковому, но точно не у меня. Омские суды — далеко не худшие в стране, думаю, что это тоже его заслуга», — отметил Мотовилов.
При Ярковом не раз пытались возвести новое здание облсуда. Наконец в январе 2019 года был разыгран аукцион. Краснодарское ООО «Телеком-Монтаж-Юг» выполнит заказ за 958,4 млн рублей, снеся трехэтажный долгострой на проспекте Комарова. Масштабность проекта стоит того, чтобы этот факт был занесен в «летопись».
Прецеденты и инциденты
Большим прецедентом при Ярковом стало рассмотрение уголовного дела в отношении бизнесмена, экс-главы «Омскэнерго» Александра Антропенко. Он был приговорен к 5.5 годам лишения свободы условно за уклонение от уплаты налогов и растрату. Однако в кассации приговор отменили, так как во время суда изменилась редакция статьи 90 УПК. В итоге Антропенко был оправдан.
«И наше дело, такое громкое, оказалось как бы пилотным. То, что это вопрос сложнейший, подтверждает и то, что это дело прошло все инстанции, и Верховный суд никогда не высказывался еще так прямо по отраслевой преюдиции», — подчеркнул тогда председатель Омского областного суда.
На досуге бывший главный судья региона увлекается рыбалкой и земледелием на даче — высаживает розы. Он заядлый шахматист, в феврале этого года в очередной раз победил в турнире, организованном для судей. Однако одно «хобби», приписанное ему омскими СМИ, обернулось громким скандалом.
В марте 2014 года неизвестный разослал во многие редакции Омска видео, на котором человек, якобы похожий на Яркового, отдыхает в бане с обнаженными девушками.
«Я однозначно связываю это со своей профессиональной деятельностью и считаю, что это целенаправленная информационная атака, развернутая против меня», — прокомментировал тогда ситуацию Ярковой.
Интересантом вброса СМИ называли первого вице-губернатора Омской области Юрия Гамбурга, в отношении которого позже возбудили уголовное дело, чему поспособствовала переписка Яркового с главой омского СКР Андреем Кондиным.
Громкие приговоры
С приходом Яркового на пост главного судьи региона начался период резонансных уголовных дел и обвинительных приговоров чиновникам и госслужащим. Многие уголовные дела, которые рассматривались в районных и окружных судах, вспоминаются до сих пор. Практически по каждому из них адвокаты подавали апелляцию, и та попадала в Омский областной суд, где, собственно, председательствовал Ярковой.
Так, в 2010 году к 10.5 годам колонии был приговорен омский криминальный авторитет Виктор Вебер за преступление 17-летней давности. В 1992 году Вебер в составе организованной группы из 16 участников отвез за город четверых человек, убил их и, отрезав головы, спрятал тела.
Резонансными оказались приговоры строителю Виктору Полукарову и капитану теплохода «Полесье» Юрию Ратько. По вине обоих погибли ни в чем не повинные люди. Ратько (по вине которого погибли шесть человек при крушении «Полесья») получил 4.5 года колонии, а Полукаров (признанный виновным в падении башенного крана на улице Жукова, из-за чего погибли четыре человека, в том числе маленький ребенок) — 4 года колонии.
На скамье подсудимых оказывались и начальники различных контролирующих ведомств. В 2011 году глава регионального управления Федеральной миграционной службы Владимир Аллес был приговорен к 5.5 годам заключения за взятку в размере 3 млн рублей. На три года меньше получил за мошенничество бывший руководитель регионального управления Россельхознадзора Виктор Лаутеншлегер. На 3.5 года в колонию отправился экс-глава регионального Росприроднадзора Александр Щербаков за незаконную выдачу лицензии компании «Мерк», зарывшей в землю 500 тонн опасных отходов.
Признавались виновными в преступлениях и влиятельные силовики. В частности, курьезным образом в 2014 году ураган «Леня» сумел разоблачить экс-начальника Исправительной колонии № 12 Илью Гурьянова. В августе 2015 года к 3 годам условно был приговорен бывший начальник Омской таможни Алексей Бочкарев за избиение собственного подчиненного. А в 2016 году через суд был лишен должности замначальника омской полиции Ринат Нургалиев, предположительно, родственник бывшего министра внутренних дел РФ Рашида Нургалиева. В 2018 году был оштрафован за браконьерство бывший замначальника следственного управления УМВД России по Омской области Владимир Ярков. В том же году отправилась в колонию за взяточничество бывшая начальник финансового отдела полиции региона Ирина Старовикова.
Ректор ОмГПУ Олег Волох за присвоение 3.9 млн рублей отделался лишь условным сроком. А его коллега, ректор СибАДИ Владимир Кирничный, отправился в колонию на 2.5 года за присвоение 4.6 млн рублей.
Не все громкие дела, рассматривавшиеся в судах региона, были связаны с коррупцией. Так, главный раввин Сибири Ошер Кричевский по неизвестным причинам (процесс был закрыт для прессы из-за гостайны) был выдворен за пределы России. А бывший глава Кормиловского района Иосиф Ровейн отправился на 9.5 лет в колонию за убийство собственной супруги.
Пределы неприкосновенности
Проходили обвиняемыми в уголовных делах и депутаты. В 2010 году к 5.5 годам заключения также за растрату денег был приговорен экс-депутат омского горсовета Игорь Михеев. Одним из самых громких скандалов в 2014 году оказалось уголовное дело в отношении гендиректора «Мостовика», депутата Законодательного собрания региона Олега Шишова. Его признали виновным в невыплате зарплаты подчиненным. Из-за решения облсуда лишился мандата депутат горсовета Евгений Мавлютов. В 2019 году единоросс из ЗС Юрий Шушубаев был приговорен к 4.5 годам колонии за растрату денег, вверенных ему дольщиками «Ясной поляны».
Больше всего «пострадали» от правосудия чиновники правительства Омской области. В 2015 году за взятку к 4 годам колонии был приговорен уже экс-глава департамента образования Омска Илья Дубин. Тогда же на 1.5 года в колонию был отправлен экс-министр образования Омской области Сергей Алексеев (расследование касалось его работы в департаменте имущественных отношений Омска).
Первому вице-мэру Омска Александру Поповцеву, в отличие от своего сына, не довелось оказаться на скамье подсудимых. В 2015 году к 5 годам колонии был приговорен Поповцев-младший, который похитил 270 тонн дизтоплива, принадлежавших пограничному управлению ФСБ.
Экс-министру сельского хозяйства Омской области Виталию Эрлиху также удалось избежать персонального уголовного дела, в отличие от членов его семьи. В 2016 году его брат Анатолий был приговорен к двум годам колонии за мошенничество в особо крупном размере, а сын Андрей также получил два года колонии за мошенничество в особо крупном размере.
Экс-министр имущественных отношений региона Александр Стерлягов (осужден за превышение должностных полномочий) после года в колонии в апреле 2016 года вышел на свободу как условно осужденный. Замминистра строительства и ЖКХ Михаил Тюфягин в том же году был осужден на 4 года за взятку в виде внедорожника Toyota Highlander.
В 2017 году в рамках одного уголовного дела в колонию были отправлены экс-министр развития транспортного комплекса Омской области Олег Илюшин и бывшая глава минфина региона Рита Фомина. За превышение должностных полномочий при выделении НПО «Мостовик» аванса на более чем 200 млн рублей Илюшин получил 6 лет колонии, а Фомина — 2 года.
По различным уголовным делам проходило сразу несколько чиновников, работавших в департаменте имущественных отношений городской администрации. Двое суток летом 2016 года пресса освещала читку приговора главе департамента (на тот момент вице-губернатора) Юрию Гамбургу. На одном из предваряющих заседаний по обвинению чиновника судья Алексей Полищук зачитал документы переписки Яркового и главы регионального управления Следкома Андрея Кондина. Из них стало ясно, что глава облсуда сообщил следователю о махинациях с землей, за которые в итоге Гамбург был осужден на 5.5 лет колонии. Мотивом письма Яркового, как говорилось выше, в СМИ назывался «банный скандал».
«Уголовное дело возбуждено по инициативе Яркового, и любой омский судья зависит от его председателя», — выступал тогда адвокат Олег Любушкин.
Позднее под уголовное преследование попал министр имущественных отношений Вадим Меренков по делу, когда был заместителем Гамбурга в ДИО. Меренков даже сбегал от следствия, но затем вернулся. В 2018 году он был приговорен к 4.5 года колонии за халатность при начислении арендной платы «ОмскВодоканалу» и за превышение полномочий при продаже земель в Чукреевке.
В этот же период завершилось рассмотрение уголовного дела трех сотрудниц ДИО: Светланы Парадеевой, Екатерины Гусевой и Надежды Журовой, осужденных за получение взятки в крупном размере. Их коллега Фаризана Бережная пошла на сделку со следствием, и ее дело рассмотрели в особом порядке.
Тем временем следствие не закончило с Меренковым. Второе уголовное дело касалось превышения полномочий при заключении договора аренды с ООО «ДСК «Стройбетон». По совокупности наказаний в 2019 году приговорен к 5.5 годам колонии.
«Условно-добровольные» отставки
Судьи, согласованные при участии Яркового в ККС, тоже зачастую становились героями сообщений в омских СМИ. Так, например, судье Лене Ершовой пришлось в одиночку едва ли не решать исход выборов губернатора Омской области в 2015 году. Тогда судья своим решением сняла с предвыборной гонки кандидата от КПРФ Олега Денисенко за «задвоение подписных листов». После этого на тот момент действующему губернатору Виктору Назарову стало легче победить на выборах.
Громкой получилась отставка судьи Куйбышевского районного суда Станислава Битехтина в октябре 2016 года. Ранее Битехтин рассматривал дело первого вице-губернатора Омской области Юрия Гамбурга. В отставку судья был отправлен из-за нарушения им процессуальных сроков рассмотрения дел. После двухлетней критики со стороны Яркового в феврале 2018 года ушел в отставку судья судебного участка № 90 в Куйбышевском судебном районе Александр Тодер. Его глава облсуда неоднократно называл «отстающим».
Не без шума ушли с постов председатель Куйбышевского районного суда Аркадий Коба, председатель Совета судей региона Сергей Волков и заместитель главы облсуда Виктор Лохичев. Последний впоследствии стал региональным омбудсменом по правам человека в Омской области, а в 2018 году покинул пост со скандалом, зачитав нелестный в отношении чиновников и правоохранителей годовой отчет о соблюдении прав человека в регионе. Экс-председатель Куйбышевского райсуда Коба в 2017 году, спустя три года после отставки, вернулся на службу заместителем председателя Ханты-Мансийского районного суда.
Судьи, сами оказавшиеся на скамье подсудимых
Большую огласку получило уголовное дело экс-судьи Ленинского районного суда Натальи Вовченко, возбужденное по требованию главы СКР Александра Бастрыкина. По мнению следователей, судья незаконно получила 351.6 тыс рублей на улучшение жилищных условий детей. Приговором облсуда Вовченко была признана виновной и приговорена к двум годам колонии общего режима. За давностью преступления от отбывания наказания она была освобождена.
В 2010 году уголовное дело также было заведено на зампредседателя Первомайского районного суда Марину Макарову за «заведомо неправосудный приговор». Речь шла о двух делах, связанных с имущественным спором бенефициаров ООО «Солярис-Плюс». Впоследствии дело в отношении Макаровой было прекращено из-за истечения срока давности преступления. Отметим, что в 2007 году женщина едва не стала жертвой покушения — неизвестный выстрелил ей в шею и оставил в собственной машине Merсedes-Benz. Нападавшего тогда так и не нашли, следствие подозревало возможность попытки суицида.
Самый громкий скандал в судейском сообществе связан с именем судьи Куйбышевского районного суда Сергея Москаленко. В 2015 году он рассматривал уголовное дело известного омского строителя Виктора Берга, обвинявшегося в присвоении денег дольщиков. Ради оправдательного приговора Берг якобы передал Москаленко взятку в размере 6.8 млн рублей. Осенью неизвестный застрелил Берга в лесополосе под Омском. Сам Москаленко также пострадал, в подъезде собственного дома получив удар ножом. Однако следователи отказались возбуждать уголовное дело из-за отсутствия состава преступления, признав, что нападение было инсценировано самим судьей. Двумя годами позже в парке 300-летия Омска был обнаружен труп Москаленко. Тело сняли с дерева, рядом лежал перевернутый табурет. Гибель не стала поводом для прекращения уголовного дела — летом 2018 года областной суд посмертно признал Москаленко виновным в получении взятки от Виктора Берга, однако Верховный суд РФ направил дело на пересмотр.