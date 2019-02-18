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Мэрия Омска требует с федерального ДОСААФ еще 6,5 миллиона

Мэрия Омска требует с федерального ДОСААФ еще 6,5 миллиона

18 февраля 2019, 16:09
Фото: google.com/maps
В Арбитражный суд Омской области поступило очередное исковое заявление от департамента имущественных отношений к ДОСААФ России. Ведомство омской мэрии требует от общества 6,5 млн рублей за пользование землей под автошколой ДОСААФ.

Исковое заявление поступило в суд 15 февраля. Вторым ответчиком в документе обозначена Омская объединенная техническая школа РОСТО (ДОСААФ). Профессиональное образовательное учреждение занимается обучением водителей.

Напомним, ранее депимущества подавал иск против федерального руководства ДОСААФ в Арбитражный суд города Москвы. Омские чиновники потребовали от общества 12 млн рублей неосновательного обогащения.

Отметим, что федеральное руководство общества уже выражало опасения из-за недальновидной политики своего омского представительства. Речь идет о том, что региональное отделение ДОСААФ пользуется землями, которыми не владеет и даже не арендует. Как ранее поясняли Городу55 в пресс-службе общества, больше всего в Москве боятся судебных разбирательств из-за неосновательного обогащения. В частности, именно из-за этого федеральный ДОСААФ признался, что не может помочь сохранить омский картодром.

«По законному требованию арендатора земельных участков, ДОСААФ России осуществлен демонтаж сетки ограждения спортивных площадок, чтобы не получить административного взыскания и возмещения неосновательного обогащения в размере внесенной арендной платы собственником за земельный участок. Таким образом, обеспечить сохранение картингдрома силами ДОСААФ России не представляется возможным», - признались редакции в пресс-службе общества.

#Новости#Аренда земли#Департамент имущественных отношений#Спорт#Экономика#Эксклюзивы#Омск сегодня
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