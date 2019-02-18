Мэрия Омска требует с федерального ДОСААФ еще 6,5 миллиона

Отметим, что федеральное руководство общества уже выражало опасения из-за недальновидной политики своего омского представительства. Речь идет о том, что региональное отделение ДОСААФ пользуется землями, которыми не владеет и даже не арендует. Как ранее поясняли Городу55 в пресс-службе общества, больше всего в Москве боятся судебных разбирательств из-за неосновательного обогащения. В частности, именно из-за этого федеральный ДОСААФ признался, что не может помочь сохранить омский картодром.