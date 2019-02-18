Мэрия Омска требует с федерального ДОСААФ еще 6,5 миллиона

Исковое заявление поступило в суд 15 февраля. Вторым ответчиком в документе обозначена Омская объединенная техническая школа РОСТО (ДОСААФ). Профессиональное образовательное учреждение занимается обучением водителей.
Напомним, ранее депимущества подавал иск против федерального руководства ДОСААФ в Арбитражный суд города Москвы. Омские чиновники потребовали от общества 12 млн рублей неосновательного обогащения.
Отметим, что федеральное руководство общества уже выражало опасения из-за недальновидной политики своего омского представительства. Речь идет о том, что региональное отделение ДОСААФ пользуется землями, которыми не владеет и даже не арендует. Как ранее поясняли Городу55 в пресс-службе общества, больше всего в Москве боятся судебных разбирательств из-за неосновательного обогащения. В частности, именно из-за этого федеральный ДОСААФ признался, что не может помочь сохранить омский картодром.
«По законному требованию арендатора земельных участков, ДОСААФ России осуществлен демонтаж сетки ограждения спортивных площадок, чтобы не получить административного взыскания и возмещения неосновательного обогащения в размере внесенной арендной платы собственником за земельный участок. Таким образом, обеспечить сохранение картингдрома силами ДОСААФ России не представляется возможным», - признались редакции в пресс-службе общества.